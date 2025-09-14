Due feriti nella notte in un violento scontro tra uno scooter ed un’auto
GROTTAMMARE – Alle 1,45 della notte scorsa i Vigili del fuoco di San Benedetto, sono intervenuti sulla Statale Adriatica, all’altezza dell’incrocio con via San Vincenzo, per lo scontro tra uno scooter ed un fuoristrada.
Gli operatori dei Vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario alla stabilizzazione dei due occupanti del motoveicolo ed hanno poi messo in sicurezza i mezzi coinvolti.
Successivamente si forniva assistenza all’eliambulanza, nel frattempo atterrata nel vicino campo sportivo. I due feriti venivano trasportati all’ospedale regionale di Ancona.
Presenti sul posto anche i Carabinieri.
Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it