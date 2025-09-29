Ciclismo, la Sarnano – Recanati a Edoardo Fiorini

Podio per i consoci Alessiani e Morganti. Sdruccioli conquista il Poker Leopardiano

di UMBERTO MARTINELLI

RECANATI – Amalgamato e compatto terzetto del Petrucci Zero 24 – Pedale Chiaravallese, che si ripete vincentemente sul selciato della centralissima piazza Giacomo Leopardi.

Passa per primo Edoardo Fiorini (talento di Camerata Picena alla quinta vittoria stagionale).

Lo segue il campione marchigiano in carica e campione ‘leopardiano’ uscente Andrea Gabriele Alessiani (figlio e fratello d’arte, vincitore nel 2024 e nove volte mattatore in questo 2025).

E’ di bronzo Emanuele Morganti, leader della combattività e generoso fuggitivo di giornata.

Nel segno dell’internazionalità e dell’elevata qualità tecnico-agonistica, il quarto posto viene conquistato

dall’ukraino Oleksandr Poliushko, che chiude a 38”, dopo notevole recupero.

Quinto è Stefano Maria Alessiani (per il quattro su cinque del Petrucci) a 41”.

Lo sprint degli altri inseguitori vale al senigalliese (di ascendenti ostrensi) Davide Sdruccioli il sesto posto e soprattutto il primato finale nell’ambito Poker Leopardiano, per l’intima soddisfazione della scuderia Recanati Marinelli Cantarini, ancora protagonista in patria.

La “Leopardiana” coglie ancora (e di più) nel segno, chiudendo eccellentemente la 36^ edizione, resa complessa e complicata da una serie di fattori ostanti.

La cronaca Sarnano – Recanati è godibile e vivace, sul velocizzato e abbreviato tracciato (causa forza maggiore) del 2025.

Iscritti 89, al via 75 (destinati alla conclusione in tempo massimo 56).

La manifestazione si ripropone quale classica per allievi di belle speranze.

Esplicito l’albo d’oro: primo vincitore il montegranarese ELISIO TORRESI (poi tricolore e azzurro juniores), sul podio e protagonisti corridori destinati a grandi risultati al massimo livello come MICHELE SCARPONI e GIULIO CICCONE.

Mattatore nel 2018 GIANMARCO GAROFOLI.

Sulle strade del maceratese, la corsa per quindicenni-sedicenni mette in palio il TROFEO BASTIANELLI e i Trofei Memorial MARIO MARINELLI, MARIO BRAVI, GABRIELE PICCININI.

La corsa è valida anche per l’OSCAR TUTTOBICI.

Organizza l’Associazione Ciclistica Recanati presieduta dal dottor Fabio Corvatta, affiancato dai vicepresidenti Silvano Eugeni (responsabile manifestazione) e Valter Mangoni, dal segretario Michele Mangoni e da tutti i membri del coeso direttivo giallorosso, di cui è componente anche Urbano Mancinelli (fotografo ufficiale dell’evento).

Direzione corsa: Fabio De Carolis, Michele Bravi.

Giuria: Maraschi, Borsini, Marinelli, Vitali.

I tentativi si susseguono fin quasi dal pronti-via. Al km 38 fila via Morganti, che si aggiudica TV e GPM, fino a quando viene raggiunto da Fiorini e Alessiani, con cui va al traguardo.

ORDINE DI ARRIVO

1.Fiorini Edoardo (Petrucci Zero24 Cycling Team)

Km 90 in 2h14’, media 40,299 km/h;

2.Alessiani Andrea Gabriele (Petrucci Zero24 Cycling Team)

3.Morganti Emanuele (Petrucci Zero24 Cycling Team)

4.Poliushko Oleksandr (Ukraine Team) a 38”

5.Alessiani Stefano Maria (Petrucci Zero24 Cycling Team) a 41”

6.Sdruccioli Davide (Recanati Marinelli Cantarini) a 50”

7.Colaprico Fabio Giuseppe (1D+ Un Dente in Più)

8.Casadio Michael (U.S.C. Castel Bolognese)

9.Micanti Leonardo (Foligno Cycling Team)

10.Vitali Giulio (Petrucci Zero24 Cycling Team)

Iscritti 89, partiti 75, arrivati 56.

Nelle foto (di URBANO MANCINELLI): Fiorini al traguardo, scortato da Alessiani e Morganti; il podio della classica giovanile marchigiana; lo sprint che vale a Sdruccioli il Poker Leopardiano

