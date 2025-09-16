Auto prende fuoco dopo un incidente, le fiamme si propagano alla vegetazione
POTENZA PICENA – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13:30 lungo la Strada Provinciale Potentina per un incidente stradale.
Coinvolta una sola autovettura che a seguito dell’incidente si è incendiata con le fiamme che si sono poi propagate alla vegetazione in un terreno vicino.
La squadra di Civitanova Marche è intervenuta con due autobotti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.
Sul posto la Polizia locale ed il personale del 118.
