Auto prende fuoco dopo un incidente, le fiamme si propagano alla vegetazione

POTENZA PICENA – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13:30 lungo la Strada Provinciale Potentina per un incidente stradale.

Coinvolta una sola autovettura che a seguito dell’incidente si è incendiata con le fiamme che si sono poi propagate alla vegetazione in un terreno vicino.

La squadra di Civitanova Marche è intervenuta con due autobotti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto la Polizia locale ed il personale del 118.

