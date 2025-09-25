A Jesi lotta allo spaccio di droga nei giorni della fiera di San Settimio

Arrestato un presunto pusher. L’uomo custodiva addosso e in casa diverse dosi di cocaina e hashish

JESI – Nelle giornate di celebrazione della festa di San Settimio, i Carabinieri di Jesi hanno inferto un altro colpo allo spaccio locale di sostanze stupefacenti. Ieri sera infatti i militari dell’Aliquota Radiomobile dell’Arma jesina hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 30enne dominicano, residente in quel centro e già noto alle forze dell’ordine. Intorno alle 20, una gazzella dell’Arma ha sorpreso l’uomo (che in passato era stato già segnalato quale assuntore di droghe) mentre era in strada, non distante dalla propria abitazione.

I militari, considerato anche l’atteggiamento assunto dallo straniero, hanno deciso quindi di approfondire il suo controllo, trovandolo in possesso di uno spinello e di un involucro contenente 1 grammo di cocaina.

La successiva perquisizione a casa del soggetto, condotta di iniziativa, ha permesso di rinvenire e sequestrate altri 32 grammi di cocaina, alcune dosi di hashish e due bilancini di precisione con evidenti tracce di “polvere bianca”. E’ scattato così l’arresto e la sottoposizione alla misura restrittiva presso il proprio domicilio; questa mattina, il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e disposto per il 30enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La droga sequestrata è stata già inviata al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti (Lass) del Comando Provinciale di via della Montagnola, per approfondite indagini analitiche sulla qualità dello stupefacente.

Il provvedimento adottato costituisce misura precautelare. A favore dell’arrestato vige pertanto il principio di non colpevolezza sino a sentenza definitiva di condanna.

