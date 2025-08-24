Vigili del fuoco impegnati nel Fermano in due incidenti
FERMO – Due interventi per i Vigili del fuoco di Fermo nella serata di ieri.
Il primo a Grottazzolina, sulla Strada provinciale Bolzetta dove un’auto è finita fuori strada. Il secondo, in via Alfieri a Porto Sant’Elpidio, dove due vetture si sono scontrate tra loro.
In entrambi i casi il personale dei Vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti ed a collaborare con i sanitari del 118 per i soccorsi.
Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.
Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it