Vigili del fuoco impegnati nel Fermano in due incidenti

FERMO – Due interventi per i Vigili del fuoco di Fermo nella serata di ieri.

Il primo a Grottazzolina, sulla Strada provinciale Bolzetta dove un’auto è finita fuori strada. Il secondo, in via Alfieri a Porto Sant’Elpidio, dove due vetture si sono scontrate tra loro.

In entrambi i casi il personale dei Vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti ed a collaborare con i sanitari del 118 per i soccorsi.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

