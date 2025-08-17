Un cane salvato dopo l’incendio di un camion
ASCOLI PICENO – Poco prima delle 13,30 i Vigili del fuoco della Centrale sono intervenuti nella zona industriale per l’incendio di un camion all’esterno di un capannone.
Una volta estinte le fiamme si è provveduto a verificare se l’edificio fosse stato coinvolto ed una volta all’interno veniva rinvenuto un cane agonizzate per aver inalato i fumi dovuti alla combustione.
Trasportato all’esterno i pompieri provvedevano ad ossigenarlo con un autoprotettore fino a farlo riprendere e consegnarlo in buono stato ai proprietari. Per l’immobile venivano constatati solo danni da fumo.