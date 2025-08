La terapia di coppia funziona davvero?

Nel corso degli ultimi decenni, la psicoterapia relazionale ha assunto un ruolo centrale nella gestione delle dinamiche sentimentali. La crescente complessità dei legami affettivi e il mutamento delle aspettative reciproche rendono oggi la relazione di coppia un ambito in cui il disagio può manifestarsi in molteplici forme: crisi comunicative, conflitti irrisolti, perdita di intimità, infedeltà, divergenze educative. In questo contesto, la terapia di coppia si configura come un intervento clinico finalizzato a esplorare tali disfunzionalità, favorendo l’ascolto, la consapevolezza emotiva e la rinegoziazione dei ruoli.

L’obiettivo del percorso non è fornire soluzioni preconfezionate, ma creare uno spazio in cui i partner possano riflettere sulle dinamiche reciproche e ricostruire un terreno comune di dialogo e comprensione.

Presupposti di efficacia

Affermare che la terapia di coppia “funzioni” implica valutare i presupposti che ne condizionano l’efficacia e gli esiti riscontrabili nel medio-lungo termine. La letteratura scientifica concorda nel riconoscere che, in presenza di motivazione condivisa e disponibilità reciproca al cambiamento, il trattamento può migliorare sensibilmente la qualità del legame. La terapia di coppia permette di intervenire sui modelli relazionali disfunzionali, fornendo ai partner strumenti per la regolazione emotiva e la comunicazione assertiva.

Il terapeuta assume un ruolo di facilitatore imparziale, aiutando la coppia a portare alla luce schemi ripetitivi di comportamento e narrazioni relazionali disfunzionali, spesso radicate in esperienze familiari pregresse o in stili di attaccamento divergenti.

Fattori determinanti e limiti

L’efficacia dell’intervento dipende tuttavia da numerose variabili contestuali e personali. Elementi come la presenza di sentimenti autentici, la fiducia anche parziale, e il rispetto reciproco costituiscono premesse favorevoli. Al contrario, nei casi in cui solo uno dei due partner desidera realmente proseguire la relazione o quando si cerca una soluzione rapida senza assumersi responsabilità individuali, l’intervento rischia di perdere efficacia. In tali circostanze, il terapeuta ha il compito di restituire una lettura oggettiva della situazione, talvolta indirizzando la coppia verso una separazione consapevole.

Particolarmente critici risultano i casi in cui si riscontra una cronica indisponibilità all’ascolto, atteggiamenti manipolatori o un atteggiamento difensivo costante. Anche la presenza di forme latenti di violenza psicologica rende difficile il raggiungimento di un cambiamento condiviso.

I dati sull’efficacia

Studi condotti su scala nazionale riportano che circa il 75% delle coppie che intraprendono un percorso terapeutico riferisce un miglioramento tangibile della relazione, sia in termini di stabilità che di benessere individuale. Questo dato deve tuttavia essere interpretato con cautela: ogni percorso è unico, e la sua riuscita dipende dalla continuità del lavoro, dall’aderenza al setting terapeutico e dalla professionalità del conduttore. Una psicologa specializzata nella terapia di coppia in aree come Ancona o le Marche in generale, rappresenta una risorsa qualificata per affrontare difficoltà relazionali complesse con un approccio strutturato e professionale.

È importante sottolineare che anche il contesto culturale e sociale in cui la coppia è inserita può influenzare il modo in cui si approcciano alla terapia: aspettative, convinzioni familiari, condizionamenti religiosi o economici possono incidere sul grado di apertura e sulla disponibilità a mettersi in discussione.

Non solo riconciliazione

Un esito efficace della terapia non coincide necessariamente con il rafforzamento del legame esistente. In alcuni casi, il percorso conduce a una separazione emotivamente gestita, che consente a entrambi di elaborare il distacco in modo sano. Tale prospettiva si colloca in linea con i dati forniti dall’ISTAT: nonostante una riduzione di separazioni e divorzi formali, si registra un incremento delle seconde nozze, segnale di una rielaborazione positiva della rottura e di una rinnovata apertura al legame.

L’intervento terapeutico, in queste situazioni, può rappresentare un’occasione per concludere la relazione in modo dignitoso, evitando traumi aggiuntivi, soprattutto quando sono presenti figli minori o legami economici condivisi. La capacità di separarsi senza conflitti distruttivi è una forma di maturità che la terapia contribuisce a promuovere.

