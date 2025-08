In fiamme materiale di risulta nell’area di un cantiere / VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Poco prima delle 14 i Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto sono intervenuti in via Colleoni, a Porto d’Ascoli, per l’incendio che si è sviluppato all’interno di un’area di cantiere.

Ad andare in fiamme materiale di risulta di un appartamento in ristrutturazione. Per l’estinzione è stato usato liquido schiumogeno e successivamente si è provveduto a smassare il materiale per spegnere gli ultimi focolai.

L’area è stata messa in sicurezza controllando con una termocamera che la temperatura fosse tornata alla normalità.

