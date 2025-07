Improvviso crollo della parete di un immobile in ristrutturazione

MONTEPRANDONE – Dalle 12,30 di oggi una squadra del distaccamento di San Benedetto sta effettuando opere di messa in sicurezza di un edificio in ristrutturazione in via Borgo da Mare.

Una parete dell’immobile è crollata sulla strada sottostante travolgendo l’impalcatura e danneggiando un’auto presente in zona.

Una volta esclusa la presenza di persone coinvolte nel crollo e dopo un attento sopralluogo alla presenza del funzionario dei Vigili del fuoco di turno, si sta procedendo con la messa in sicurezza anche per poter riaprire alla circolazione la via completamente occupata dai detriti.

