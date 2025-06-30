AltrogiornaleMarche

Un campo di grano distrutto dalle fiamme alla periferia di Recanati

Giu 30, 2025

RECANATI – Questa mattina, alle ore 11:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Mattonata, per l’incendio di un campo di grano.
La squadra proveniente dalla sede centrale, con due autobotti e due mezzi fuoristrada, ha circoscritto e spento le fiamme, mettendo in sicurezza un’abitazione situata nelle vicinanze e procedendo successivamente alla bonifica dell’intera area interessata.

