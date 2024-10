Innovazione, tecnologia e resilienza: a Sassoferrato la fabbrica del futuro è già qui

Lo stabilimento marchigiano di Faber, centro di eccellenza del Made in Italy, riapre le sue porte per raccontare le ultime evoluzioni e le nuove sfide che lo attendono

SASSOFERRATO – Dopo un 2023 che ha visto importanti investimenti in tecnologie avanzate e un rafforzamento delle competenze interne, lo stabilimento di Sassoferrato di Faber, l’esperto dell’aria di Franke, continua a guidare l’innovazione oltre i confini nazionali, dimostrando la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato.

A un anno di distanza, la sede produttiva di Faber a pochi chilometri da Fabriano, centro nevralgico della produzione di cappe e piani aspiranti tra i più innovativi al mondo, continua ad investire nel proprio futuro facendo leva sui processi all’avanguardia e su un solido know-how, puntando contestualmente sulla digitalizzazione e sull’implementazione di nuovi modelli di business, per rimanere competitiva nel mercato globale. Una fabbrica solida e dinamica, in grado di offrire prodotti di altissima qualità, grazie a una produzione flessibile, efficiente e 100% italiana.

Innovazione e resilienza: la formula di Faber per crescere in uno scenario competitivo

Diverse le sfide che Faber ha affrontato durante lo scorso anno, dovute allo scenario economico globale: una domanda di mercato in calo, un significativo aumento dei costi delle materie prime e della logistica, oltre alla crescente competizione dei produttori asiatici, in particolare cinesi. E, nonostante i cambiamenti affrontati, lo stabilimento di Sassoferrato ha saputo non solo resistere, ma anche crescere, grazie a una strategia basata sull’innovazione continua: “In un contesto così difficile, l’unica via per rimanere competitivi è l’innovazione. Abbiamo investito in automazioni avanzate per la formatura delle lamiere e nuove soluzioni di accoppiamento dei materiali, che ci hanno permesso di ridurre i costi di trasformazione e migliorare ulteriormente la qualità percepita dai nostri clienti”, spiega Giorgio Rossi (nella foto), Operation Director dello stabilimento di Sassoferrato di Faber. Un approccio che ha permesso a Faber di mantenere e rafforzare la sua presenza nei mercati ad alto valore aggiunto.

La tecnologia al servizio dell’uomo: verso l’Industria 5.0

Non solo innovazione e tecnologia alla base del successo dello stabilimento marchigiano. Dietro ogni prodotto Faber c’è un team di oltre 350 tecnici altamente specializzati, con un dato del 35% di quote rosa e un’età media di 39 anni. Sono loro il centro del processo produttivo dello stabilimento di Sassoferrato: “La nostra strategia ci ha permesso di slegarci dalla sola logica dei volumi per iniziare a ragionare in termini di valore, che per noi significa valorizzare le persone, rispettare l’ambiente e garantire la resilienza dell’azienda”, sottolinea Rossi – “Il nostro obiettivo è quello di direzionare le tecnologie che dovranno essere sempre più a supporto dell’uomo con un particolare focus sul miglioramento della qualità della vita lavorativa delle persone, nel tentativo di creare ambienti di lavoro sempre più soddisfacenti dove il contributo del lavoratore è sempre più valorizzato e promosso. In questo contesto è fondamentale formare ed aggiornare il personale per metterlo nelle condizioni di operare nel miglior modo possibile”.

Pilastro fondamentale del successo di Faber è infatti la filosofia dell’Industria 5.0, che unisce l’innovazione tecnologica a un approccio umanocentrico, che pone in primo piano le persone. Una strategia “a prova di futuro”, che ha consentito allo stabilimento di reagire con prontezza alle difficoltà, come confermato dalla continuità operativa mantenuta anche durante l’alluvione che ha

colpito il territorio nel settembre 2022, o dalla flessibilità dimostrata di fronte al caos generato nei mercati dalla pandemia e dalle recenti crisi geopolitiche.

L’intelligenza artificiale come chiave del successo

In tema di digitalizzazione, Faber ha già implementato sistemi di intelligenza artificiale (AI) in processi produttivi completamente “pull flow” ed “end to end”. “L’AI ci ha permesso di diffondere pratiche di problem solving più efficaci e di aumentare l’affidabilità del nostro sistema operativo grazie al machine learning, in un contesto in cui i sistemi di intelligenza artificiale imparano dall’esperienza precedente e quindi dall’analisi dei dati raccolti in passato”, racconta Giorgio Rossi.

Guardando al futuro, Faber continuerà a investire in queste tecnologie, ripensando ruoli e competenze dei collaboratori per supportare la crescita e l’evoluzione tecnologica. “Continueremo a sviluppare competenze nei nostri collaboratori il cui contributo e valore aggiunto rimarranno imprescindibili, nonostante l’automazione. Già ora stiamo attivando importanti percorsi formativi, consapevoli che il valore del reskilling e dell’upskilling delle nostre figure professionali sia fondamentale per sostenere e sviluppare queste nuove innovazioni tecnologiche”, continua Rossi. Anche qui, la formazione del personale risulta centrale: a Sassoferrato si lavora incessantemente sulle competenze delle persone, motivandole e coinvolgendole nel progetto di business, cercando il miglioramento continuo.

Sostenibilità ed economia circolare: un impegno necessario per il futuro

L’innovazione, per Faber, passa anche dalla sostenibilità, un elemento chiave della sua strategia. I recenti investimenti green per lo stabilimento comprendono l’installazione di pannelli fotovoltaici che coprono oggi circa il 50% del fabbisogno energetico, oltre al cambiamento di tutte le lampade da alogene a led per un ulteriore risparmio sulle emissioni, a dimostrazione dell’impegno dell’azienda nel ridurre l’impatto ambientale. L’obiettivo del Gruppo Franke, infatti, è di ridurre le emissioni dirette e indirette del 56% entro il 2030 rispetto al 2020, e abbatterle del 90% entro il 2050.

“Perseguiamo diverse strategie, come l’uso sempre più spinto delle tecnologie per migliorare la salute e la sicurezza in azienda, spingendo contestualmente progetti di sostenibilità ambientale con un forte abbattimento di consumi a parità di volumi prodotti. Per esempio, l’uso di nano tecnologie nei processi di pretrattamento della lamiera ci hanno permesso di ridurre a zero i fanghi di fosfatazione e di ridurre di oltre il 30% il consumo di energia elettrica per unità prodotta”, sottolinea Rossi. Lo stabilimento di Sassoferrato è all’avanguardia in questa trasformazione, riducendo sprechi e adottando pratiche di riciclaggio circolare.

Faber, un’azienda a prova di futuro. Tra digitalizzazione e nuove sfide

Il cammino di Faber verso il futuro è ricco di nuove entusiasmanti sfide e passa attraverso la digitalizzazione interna e della filiera produttiva per rispondere in modo più efficace a una domanda di mercato sempre più complessa. Lo stabilimento continuerà a perfezionare le più sofisticate ed innovative metodologie di gestione della produzione, basate sui principi dell’eccellenza operativa, del miglioramento continuo e del coinvolgimento delle persone.

Il prossimo anno sarà focalizzato su investimenti mirati verso le più moderne tecnologie di produzione per rendere la fabbrica ancora più sicura e sostenibile. “Nonostante le difficoltà del settore, restiamo fedeli alla nostra strategia di lungo termine, continuando a investire nei nostri processi all’avanguardia, nei prodotti innovativi e nel nostro straordinario team di persone che ogni giorno lavorano con noi con assoluto impegno, dedizione, professionalità e passione.”, conclude Rossi.

“Franke Manufacturing Trophy”. Un riconoscimento internazionale per Sassoferrato

A testimonianza dell’eccellenza raggiunta, lo stabilimento di Sassoferrato ha vinto per il secondo anno consecutivo il Franke Manufacturing Trophy, premio che celebra il miglior stabilimento del gruppo Franke a livello globale. Un risultato che conferma la capacità di Faber di mantenere i più alti standard di qualità e innovazione, garantendo prodotti che incarnano il meglio del Made in Italy.

In un mondo in continua evoluzione, Faber si dimostra ancora una volta un’azienda solida e dinamica, pronta ad affrontare le sfide future con ottimismo e determinazione, mantenendo salda la propria leadership e rimanendo un simbolo di eccellenza italiana.

Franke Home Solutions è una divisione del Gruppo Franke e il leader mondiale di sistemi intelligenti e soluzioni per la cucina domestica. La divisione è attiva in tutto il mondo e impiega circa 4.500 persone in quasi 30 paesi, generando vendite complessive per circa 1 miliardo di Franchi Svizzeri. La gamma dei prodotti copre tutte le aree della cucina – dalla preparazione dei cibi e la cottura fino alla depurazione, la pulizia e il trattamento dell’aria, per espandersi in tutta la casa. Franke Home Solutions offre al consumatore un’illimitata esperienza in casa – semplice, igienica ed ecologica. Per saperne di più visitare il sito franke.com

