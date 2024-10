“Coloriamo Sassoferrato”, successo per la singolare e festosa manifestazione

SASSOFERRATO – La carica dei…cinquecento! Tante sono state le persone, in larga parte giovani, che hanno preso parte all’evento “Coloriamo Sassoferrato”, singolare e festosa manifestazione organizzata dall’Avis e dalla Pro Loco con la collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassoferrato e con il patrocinio del Comune. Tanto colore ed anche tanto calore hanno reso ancora più accogliente il suggestivo scenario del parco verde che circonda l’imponente Rocca Albornoz, sede della manifestazione.

Diretto dal noto giornalista e conduttore televisivo Paolo Notari, impreziosito dalla musica “mandata in onda” dai dj Mattia Zucca e Matteo Battestini e dalle prelibatezze gastronomiche dello “staff culinario”, composto dall’infaticabile e professionale personale di Pro Loco e Avis, l’evento ha pienamente centrato l’obiettivo per il quale è stato ideato dai due soggetti organizzatori: attirare l’attenzione della comunità locale sui valori del volontariato, sull’importanza dell’adesione dei cittadini all’associazionismo e sullo spirito di collaborazione tra le varie associazioni che, almeno per quanto riguarda Sassoferrato, costituiscono un valore aggiunto nel tessuto sociale cittadino. La stessa presenza all’evento del sindaco Maurizio Greci e di alcuni componenti della giunta e del consiglio comunale, testimonia il riconoscimento e l’apprezzamento dell’istituzione pubblica locale per le finalità dell’iniziativa. Molto soddisfatti dell’esito della manifestazione sia il presidente della Pro Loco, Mattia Lazzari, sia quello dell’Avis, Sonia Artegiani, i quali, all’unisono, si sono espressi testualmente così: «Gli sforzi organizzativi profusi dai nostri associati sono stati ampiamente ripagati dal successo riscosso dall’iniziativa e questo ci spinge a proseguire sulla strada intrapresa con rinnovato entusiasmo».

Una festa variopinta, dunque, lungo i tre chilometri della passeggiata all’interno del bosco urbano, che ha trasformato i partecipanti in simpatiche figure “clownesche” per la gioia dei più piccoli, “verniciati” dalla testa ai piedi. Coinvolti anche gli adulti che, almeno per un giorno, si sono divertiti nel tornare bambini, per nulla imbarazzati nel lanciare sopra le proprie teste le polveri colorate fino ad assumere inusuali e buffe sembianze. Poi, tutti in pista a scatenarsi allegramente con il coinvolgente accompagnamento musicale, e a sedersi ai tavoli per gustare panini con salsicce, braciole, hamburgher, patatine fritte, birra artigianale e bevande varie preparate per la circostanza.

Dagli organizzatori un sentito ringraziamento è andato agli sponsor della manifestazione, ovvero “Acqua Frasassi”, “Ditta Cav. Aldo Ilari”, “Tiziana Fashion Style”, “Auto rivendita Coco Paolo” e “Supermercato Tigre Amico”. (t. l.)

