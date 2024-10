Anconetano arrestato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti

ANCONA – Ieri sera, ad Ancona, i militari della Stazione Carabinieri di Ancona Collemarino hanno tratto in arresto, per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 40enne anconetano, incensurato.

A seguito di serrati servizi di controllo nelle aree rurali del Capoluogo, i Carabinieri hanno individuato una serra rudimentale in uso all’arrestato, all’interno della quale sono state rinvenute 11 piante di “cannabis indica” in piena fase di fioritura, ben curate e pronte per la raccolta (che normalmente avviene proprio a partire dal mese di settembre).

Al domicilio dell’arrestato sono stati rinvenuti, a seguito di perquisizione, 14 grammi della medesima sostanza già pronta per il consumo, oltre ai semi utilizzati per la coltivazione delle piante ed un bilancino di precisione. L’uomo è stato ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’arresto è stato convalidato stamattina dal Tribunale Dorico in sede di giudizio direttissimo.

