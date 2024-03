A Camerino si stanno preparando la Corsa alla Spada e il Palio

“Nei cassoni delle dame: tessuti, abiti e gioielli a casa Varani”. Apre lo spazio nel Sottocorte Village

CAMERINO – Oggi pomeriggio nel Sottocorte Village è stato inaugurato uno spazio dedicato alla 43^ edizione della Corsa alla Spada e Palio.

“Nei cassoni delle dame: tessuti, abiti e gioielli a casa Varani” è una vetrina promozionale della rievocazione storica – che si terrà a Camerino dal 15 al 26 maggio 2024 – dedicata alle donne, con una mostra fotografica di dame selezionate dalla grande raccolta del fotografo Giulio Rosati e un laboratorio di gioielli curato dall’artista Adriano Crocenzi, abiti e stoffe, pubblicazioni e materiale promozionale sulla nuova edizione.

“Durante il Rinascimento – scrive Fiorella Paino, che insieme a Patrizia Menghi, Delfina Benedetti e Danilo Torresi hanno curato l’allestimento dello spazio – divennero comuni i cassoni nuziali che diventarono spesso, soprattutto per i ceti più agiati, supporto per i preziosi dipinti dei maggiori artisti del tempo. Emblemi matrimoniali ma anche della ricchezza e dell’importanza sociale degli sposi venivano mostrati per rendere esplicito il potere anche economico delle famiglie”.

“La vigilia della festa della donna – spiega la presidente della Corsa alla Spada e Palio, Donatella Pazzelli – abbiamo deciso di aprire questo spazio, che potrebbe essere il primo di una serie di appuntamenti dedicati ai tanti aspetti della Corsa alla Spada e Palio, come gli allestimenti delle vetrine, la vita in taverna, gli addobbi della città… Il patrimonio fotografico di Giulio Rosati è immenso, come la generosità del figlio Gabriele che ce lo ha messo a disposizione. L’artista Adriano Crocenzi sarà a lavoro per creare gioielli e sarà interessante seguire le sue creazioni in questo spazio che diventa un laboratorio temporaneo”.

In esposizione in questo locale, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale di Camerino con il sindaco Roberto Lucarelli presente all’apertura, anche abiti, stoffe e il nuovo stendardo della Corsa alla Spada e Palio realizzato da Valentina Gagliardi, oltre alle pubblicazioni “Storia della città di Camerino”, “Corsa alla Spada e Palio 1-30” e “Un nuovo sole” e al materiale informativo relativo all’edizione 2024.

Dunque la 43° edizione della Corsa alla Spada e Palio di Camerino inizia oggi ed è pronta a partecipare a Tipicità nella giornata di domenica 10 marzo 2024.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it