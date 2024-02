A Recanati 5 liste civiche lanciano la candidatura a sindaco di Francesco Fiordomo

RECANATI – Recanati è la nostra città, la città che abbiamo nel cuore. Quando hai qualcosa nel cuore non puoi resistere, devi assecondare il battito, il sentimento. Per questo vogliamo impegnarci, vogliamo dare il nostro contributo perché Recanati sia sempre più bella, pulita, accogliente, sicura, vivace. Si, è possibile farlo.

CHI SIAMO Siamo donne e uomini che vogliono fare qualcosa. Raccogliamo delusione e lamentele ma non vogliamo piangerci addosso. Guadiamo in faccia le persone e guardiamo in faccia la realtà. Per modificarla, possibilmente in meglio: è questa la sfida dell’amministrare, lasciare la città meglio di come l’hai trovata. Andare avanti e alimentare la fiducia. Siamo donne e uomini con esperienza amministrativa, qualcuno direbbe della vecchia guardia. Per noi l’esperienza è un valore fondamentale per guidare Recanati. Non ci si improvvisa, i dilettanti allo sbaraglio possono combinare pasticci. Pensiamo che Recanati debba essere guidata da persone preparate, affidabili, che conoscono la pubblica amministrazione. Insieme a donne e uomini esperte ci sono persone di tutte le età che iniziano questo percorso. Lo intraprendono con curiosità, magari anche con un pò di timore, ma convinti che un progetto che unisca esperienza e freschezza, vecchia guardia e giovani leve, possa fare bene alla città.

QUELLO CHE CI UNISCE Siamo civici. Ognuno ha le proprie idee, la propria cultura, la propria storia. Ci unisce l’amore per Recanati e l’impegno esclusivo e totalizzante per la nostra città, senza schemi, senza pregiudizi, senza casacche, senza divisioni partitiche. Non è una contestazione verso la forma partito, rispettiamo i partiti ed i militanti, ma abbiamo sperimentato i limiti, le contraddizioni ed il freno che spesso viene impresso all’attività amministrativa che non ha colori ma un solo obiettivo: il bene comune. Siamo civici! Un progetto della città e per la città, con il pieno coinvolgimento dei cittadini, mettendo insieme le forze migliori, senza steccati, senza analisi del sangue preventiva.

CANDIDIAMO FRANCESCO FIORDOMO Francesco non ha bisogno di presentazioni. Per lui parlano i fatti, cio’ che ha realizzato da sindaco, il dinamismo e la svolta impressa a Recanati, la sua capacità, la preparazione, l’esperienza, la competenza, l’affidabilità. Siamo pronti e determinati. Presentiamo le nostre cinque liste e iniziamo il percorso di coinvolgimento dei cittadini per ragionare insieme sul programma da realizzare con Francesco. Si parte.

PROGETTO CIVICO Coordinamento: Alberto Palmieri, Cino Cinelli, Lorenzo Lucaroni, Massimiliano Grufi, Massimo Corvatta, Michele Moretti, Nino Taddei, Stefano Miccini, Tania Paoltroni

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it