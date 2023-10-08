Incendio in un locale interrato dell’Hotel Nautilus

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti – questa mattina alle ore 8 – in viale Trieste, a Pesaro, per un incendio che si è sviluppato in un locale interrato dell’Hotel Nautilus.

Sul posto la squadra di Pesaro, con due autobotti e mezzi di supporto tecnico, ha spento le fiamme nel locale interessato. Poi si è proceduto all’evacuazione dei fumi ed alla messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati