Tanto spettacolo al campionato italiano di lancio della ruzzola a coppie

di GIANCARLO ROSSI

SAN SEVERINO MARCHE – Tornare sui luoghi regionali marchigiani, caratterizzati dai tristemente noti eventi sismici dell’ottobre 2016, ci riempie l’animo di malinconia ma poi, vedendo gli abitanti del nostro Appennino, in particolare quelli del luogo del ritrovo della competizione, nonché degli stessi atleti locali, ci fa sentire orgogliosi dei nostri corregionali (ma vale anche per gli umbri dall’altro versante), per come non si siano persi d’animo e rimboccati le maniche.

Passando all’aspetto meramente sportivo, dopo le 5 gare di qualificazione, si sono affrontate le 120 migliori coppie, provenienti dalle varie province del Centro Italia nelle 3 categorie A-B e C.

L’organizzazione dell’evento, col patrocinio del Comune di San Severino Marche, è stato organizzato perfettamente dalla Polisportiva di Serralta. Organizzatori, dirigenti, atleti e giurie, si sono dati appuntamento presso l’Agriturismo Ponte dei Canti (e aggiungeremo anche buon cibo ed ottima accoglienza).

Terminati i sorteggi, unitamente alle giurie, i 240 atleti si sono affrontati su dei bellissimi percorsi che costeggiavano i vari boschi nelle frazioni di Serralta, Collicelli, Marciano, Sant’Elena e Ugliano.

Dopo le due eliminatorie, le 60 coppie che hanno superato questi primi esami, si sono dati appuntamento alla mattinata successiva. Ma Giove pluvio ha tirato un brutto scherzo agli atleti, innaffiando abbondantemente i percorsi di gara, un po’ come avviene sui campi di calcio, fatto che ha costretto a una modifica dei programmi. Niente semifinali e finali ma gara unica ai 10 lanci. Ma i “ruzzolari”, sono gente tosta e dopo il via del patron di specialità Mauro Sabatini, sono iniziate le finali.

La “battaglia” sportiva, pur se su un terreno un po’ scivoloso, si è conclusa giusto verso l’ora di pranzo, effettuato questo, presso lo stesso agriturismo del ritrovo iniziale. Al pranzo e alle premiazioni, hanno partecipato dirigenti nazionali Figest, politici locali ed organizzatori che si sono congratulati per la correttezza e la sportività di tutti i partecipanti, oltre che naturalmente per la bravura dei vincitori.

Le finali delle 3 categorie, ci consegnano i seguenti risultati:

Categoria A) Campioni nazionali per l’anno 2023, gli anconetani Radicioni Rossano e Moreschini Luca. La piazza d’onore è occupata sempre dagli anconetani Rosorani Luca e Rosorani Enzo, terza piazza per i perugini Luzzi Pino e Fabbri Livio, quarti per gli anconetani Biondi Alberto e Stuppini Marco, quinti i perugini Sabatini Mauro e Passeri Alessio.

Nella categoria B, il successo ha arriso ai senesi (fratelli) Bigi Wolmer e Thomas, una famiglia di sportivi. Il babbo, insegnante anche buon giocatore di ruzzola e rulletto, i figli con una già ricca bacheca di successi da mostrare agli amici. Dulcis in fundo, la mamma dei campioni, oltre che a seguire sempre i suoi 3 uomini, ogni tanto si diletta a fare l’arbitra di ruzzola. E per farsi rispettare, vi assicuro, non ha affatto bisogno del fischietto o dei cartellini!

Il secondo posto è andato ai maceratesi Pontano Mario e Conti Marco. Terzo posto agli anconetani Spadoni Marco e Gasparini Ivano. Gli inossidabili Barboni Giuliano e Campana Aroldo, si portano a casa il quarto posto. A seguire la quinta piazza, che è stata appannaggio di Fabrianesi Pietro e Fabrianesi Maurizio.

In serie C, campioni italiani 2023, sono risultati i maceratesi Caprari Federico e Cucculelli Samuele. A seguire Luca Costantino e Ciccola Luigino di Fermo. 3″ gli anconetani Testaguzza Massimiliano e Albertini Angelo. 4″ la coppia di Ripalta di Arcevia con tanti ricordi della mia infanzia, Cingolani Luigi e Sabbatini Aldeo. I maceratesi Morici Mario e Troiani Mario conquistano la quinta piazza.

Al termine delle premiazioni, la soddisfazione è stata generale, espressa sia dai rappresentanti Figest, sia dagli organizzatori e politici locali. Gran parte degli atleti, si sono dati appuntamento al campionato di ruzzola singolo che quest’anno si disputerà sulle strade della bella Sinalunga in terra di Siena.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it