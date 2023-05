Wep consegna una borsa di studio all’Istituto tecnico economico Alberico Gentili di Macerata

MILANO – WEP, organizzazione leader nel settore degli scambi culturali e linguistici nel mondo, offre anche quest’anno agli studenti più brillanti e meritevoli borse di studio su tutto il territorio italiano per il programma scolastico all’estero.

Sabato 6 maggio a Macerata, presso l‘Istituto Tecnico Economico “Alberico Gentili”, alla presenza della preside Alessandra Gattari e delle due vicepresidi Cinzia Cecchini e Federica Manoni, è stata consegnata una borsa di studio WEP a Daniele Castagnari, studente modello che ha deciso di trascorrere un anno di studio in Brasile nel 2024 con il Programma Exchange High School. Daniele Castagnari studente sedicenne dell’Istituto, è stato scelto in base all’esito del colloquio di selezione, per le motivazioni e la predisposizione che ha mostrato verso l’esperienza, i voti scolastici, l’accuratezza, la puntualità della compilazione del dossier di partecipazione e la competenza linguistica.

“Ho scelto di fare questa esperienza perché mi permette di conoscere personalmente la cultura brasiliana, capire meglio un altro paese e adattarmi. Ho scelto il Brasile perché sono affascinato dal suo multiculturalismo e dallo stile di vita del popolo brasiliano. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia per avermi sostenuto in questa scelta, nonostante i sacrifici che comporta ed anche al personale scolastico e ai docenti che si sono dimostrati molto felici per questa esperienza e disponibili per un rientro in Italia il più agevole possibile”, afferma Daniele Castagnari, vincitore della borsa di studio.

Come Daniele, ogni anno oltre 2000 ragazzi in tutta Italia vivono l’esperienza dello scambio culturale con WEP. In particolare, per l’anno scolastico 2022/23 il numero di borse di studio WEP cresce sensibilmente da 39 assegnate nel 2021 a 273. Con l’High School Program Exchange gli studenti hanno l’opportunità di migliorare la conoscenza di una lingua straniera e di vivere per un anno, un semestre o un trimestre all’estero, a stretto contatto con una cultura diversa dalla loro. Per tutta la durata del soggiorno, infatti, i ragazzi vengono ospitati da una famiglia e seguono i corsi in una scuola locale. I programmi High School diventano l’occasione perfetta per conoscere gli usi, i costumi e le abitudini di un paese diverso dal proprio. Fare un periodo all’estero per i ragazzi è una vera e propria sfida che richiede adattamento e rispetto per il paese ospitante, e che permette una crescita a 360°: personale, linguistica e culturale.

Per tutti gli studenti che programmano un soggiorno studio all’estero, WEP propone un programma di formazione pre-partenza, che prevede sia momenti di apprendimento online con la piattaforma di e-learning WEP Campus, sia attività in presenza come la WEP Challenge con momenti di formazione e urban games inerenti al concetto “out of comfort zone”. La prima WEP Challenge 2023 è in programma sabato 13 maggio in 12 tra le principali città italiane: un momento fondamentale di incontro per tutti gli studenti in partenza per un viaggio studio all’estero, che avranno anche l’occasione di incontrare i WEP Buddies (studenti che hanno già vissuto un soggiorno studio all’estero) per prepararsi al meglio per una delle più belle avventure scolastiche.

