AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

ANCONA & provincia EVENTI IN PRIMO PIANO

Una tre giorni tutta anconetana per le prossime tappe del progetto “Dalla Vigna alla Tavola”

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 26, 2023

Una tre giorni tutta anconetana per le prossime tappe del progetto “Dalla Vigna alla Tavola”

ANCONA – Una tre giorni tutta anconetana per le prossime tre tappe del progetto Dalla Vigna alla Tavola, che vede al centro la proposta di degustazioni dei vini delle cantine marchigiane e dei prodotti tipici del territorio, promosso e sostenuto dalla Regione Marche e dagli operatori del territorio.
In rapida successione tra i locali della movida, il quartiere Adriatico e i vicoli tra i Corso Mazzini e Garibaldi, i giorni 29, 30 e 31 maggio ci faranno assaporare la cucina di tre locali che propongono ricette di mare e di terra.
Si parte quindi il 29 con il Bistrot Fago al numero 15 di quella che gli anconetani chiamano Piazza del Papa, anche se il vero nome è Piazza del Plebiscito (prenotazioni al 350 506 3208). Si continua poi il 30 in Via Trieste 39 da Morsi e Sorsi (prenotazioni al 071 358 0862 -3934066952) per poi concludere la tre giorni il 31 maggio in via Simonetti 2 all’Osteria Simonetti (prenotazioni al 071 8743516- 3356075122).
Grazie alla selezione di vini e cantine di esperti sommelier che guideranno la degustazione, impareremo i segreti degli abbinamenti tra le pietanze ed i vini.
È il cuore del progetto “Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola”, un viaggio tra i sapori e le bellezze del territorio per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche marchigiane, servite e raccontate da chef e produttori: dai vini DOCG, DOC e IGT delle Marche, a cui quest’anno si aggiungono le birre artigianali e agricole, in accompagnamento a piatti elaborati e preparati con prodotti alimentari di qualità.
Ad ogni incontro, chef e produttori raccontano agli ospiti le peculiarità dei piatti preparati, nonché la storia dei loro vini e birre, mentre i sommelier descrivono gli abbinamenti proposti.
Quest’anno l’iniziativa ha un portale dedicato https://dallavignaallatavola.marcheandwine.it/ dove nella sezione eventi si possono trovare tutte le iniziative in programma giorno per giorno.
Questi i tre menù per la degustazione con i rispettivi vini abbinati
Bistrot Fago:
Tagliere rustico e crescia con verdure ripassate in padella
in abbinamento con MUSA Colognola Spumante Brut Verdicchio di Jesi Doc
Gnocchetti di patate con gamberetti, vongole e zucchine
in abbinamento con Calcare Marche Sauvignon IGT Cantina Conte Leopardi
Stoccafisso all’Anconetana secondo ricetta tipica del Ristorante Ada
in abbinamento con Rosso Conero DOC Classico “Lanari” Cantina Lanari.
Morsi e Sorsi
Salmone marinato, crumble alle olive e mousse di robiola
in abbinamento Madreperla Metodo Classico Pas Dosè da uve Verdicchio e Montepulciano
Cantina Terre Cortesi Moncaro
Mezzi paccheri “Mancini”al ragù dell’Adriatico
in abbinamento Calcare Marche Sauvignon IGT Azienda Agricola Conte Leopardi Dittajuti
Rana pescatrice con guanciale, patate e salvia
in abbinamento Villaia Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Doc Tenute Pieralisi.
Osteria Simonetti
Taglieri misti con salumi e formaggi a Km zero, con miele del Conero
ColleBolle Spumante Brut Rosè Metodo Charmant Cantina Lanari
Chitarrina con ragù della tradizione marchigiana
Komaros Marche IGT Rosato Cantina Garofoli
Stinco al forno con patate dorate e Verdure a Km zero grigliate
“Rosso Conero Riserva Villa Bonomi” Azienda Marchetti
Crostata fatta in casa
Dorato Marche IGT – Bianco Passito Cantina Garofoli
Tutte le info e prenotazioni anche su https://www.facebook.com/DallaVignaallaTavolaMarcheExperience o al 3358146473
Prossimi appuntamenti confermati: 03 giugno, Ristorante Country House Gli Ulivi del Monte a Monte San Vito (AN); 06 giugno, Osteria La Bottega di Pinocchio, Ancona; 07 giugno, Opera Nova della Marca, Varano di Ancona; 08 giugno, Trattoria Clarice, Ancona; 10 giugno Ristorante Hotel Terme di Frasassi, Genga (AN); 13 giugno Jack Rabbit, Jesi (AN); 14 giugno, Gasoline di Ancona.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Bloccata un’intera zona di Macerata dopo una fuga di gas metano

Gen 20, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Scontro tra due auto, una ferita soccorsa e portata in ospedale

Gen 20, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Furgone in fiamme nella notte nel centro storico di Montegiorgio

Gen 20, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Bloccata un’intera zona di Macerata dopo una fuga di gas metano

20 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
ASCOLI & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO

Scontro tra due auto, una ferita soccorsa e portata in ospedale

20 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Furgone in fiamme nella notte nel centro storico di Montegiorgio

20 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it
IN PRIMO PIANO SAN SEVERINO SPETTACOLI

Il Duo Anima Antica suonerà all’Università della terza età di San Severino Marche

19 Gennaio 2026 www.altrogiornalemarche.it