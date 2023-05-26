Una tre giorni tutta anconetana per le prossime tappe del progetto “Dalla Vigna alla Tavola”

ANCONA – Una tre giorni tutta anconetana per le prossime tre tappe del progetto Dalla Vigna alla Tavola, che vede al centro la proposta di degustazioni dei vini delle cantine marchigiane e dei prodotti tipici del territorio, promosso e sostenuto dalla Regione Marche e dagli operatori del territorio.

In rapida successione tra i locali della movida, il quartiere Adriatico e i vicoli tra i Corso Mazzini e Garibaldi, i giorni 29, 30 e 31 maggio ci faranno assaporare la cucina di tre locali che propongono ricette di mare e di terra.

Si parte quindi il 29 con il Bistrot Fago al numero 15 di quella che gli anconetani chiamano Piazza del Papa, anche se il vero nome è Piazza del Plebiscito (prenotazioni al 350 506 3208). Si continua poi il 30 in Via Trieste 39 da Morsi e Sorsi (prenotazioni al 071 358 0862 -3934066952) per poi concludere la tre giorni il 31 maggio in via Simonetti 2 all’Osteria Simonetti (prenotazioni al 071 8743516- 3356075122).

Grazie alla selezione di vini e cantine di esperti sommelier che guideranno la degustazione, impareremo i segreti degli abbinamenti tra le pietanze ed i vini.

È il cuore del progetto “Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola”, un viaggio tra i sapori e le bellezze del territorio per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche marchigiane, servite e raccontate da chef e produttori: dai vini DOCG, DOC e IGT delle Marche, a cui quest’anno si aggiungono le birre artigianali e agricole, in accompagnamento a piatti elaborati e preparati con prodotti alimentari di qualità.

Ad ogni incontro, chef e produttori raccontano agli ospiti le peculiarità dei piatti preparati, nonché la storia dei loro vini e birre, mentre i sommelier descrivono gli abbinamenti proposti.

Quest’anno l’iniziativa ha un portale dedicato https://dallavignaallatavola.marcheandwine.it/ dove nella sezione eventi si possono trovare tutte le iniziative in programma giorno per giorno.

Questi i tre menù per la degustazione con i rispettivi vini abbinati

Bistrot Fago:

Tagliere rustico e crescia con verdure ripassate in padella

in abbinamento con MUSA Colognola Spumante Brut Verdicchio di Jesi Doc

Gnocchetti di patate con gamberetti, vongole e zucchine

in abbinamento con Calcare Marche Sauvignon IGT Cantina Conte Leopardi

Stoccafisso all’Anconetana secondo ricetta tipica del Ristorante Ada

in abbinamento con Rosso Conero DOC Classico “Lanari” Cantina Lanari.

Morsi e Sorsi

Salmone marinato, crumble alle olive e mousse di robiola

in abbinamento Madreperla Metodo Classico Pas Dosè da uve Verdicchio e Montepulciano

Cantina Terre Cortesi Moncaro

Mezzi paccheri “Mancini”al ragù dell’Adriatico

in abbinamento Calcare Marche Sauvignon IGT Azienda Agricola Conte Leopardi Dittajuti

Rana pescatrice con guanciale, patate e salvia

in abbinamento Villaia Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Doc Tenute Pieralisi.

Osteria Simonetti

Taglieri misti con salumi e formaggi a Km zero, con miele del Conero

ColleBolle Spumante Brut Rosè Metodo Charmant Cantina Lanari

Chitarrina con ragù della tradizione marchigiana

Komaros Marche IGT Rosato Cantina Garofoli

Stinco al forno con patate dorate e Verdure a Km zero grigliate

“Rosso Conero Riserva Villa Bonomi” Azienda Marchetti

Crostata fatta in casa

Dorato Marche IGT – Bianco Passito Cantina Garofoli

Tutte le info e prenotazioni anche su https://www.facebook.com/DallaVignaallaTavolaMarcheExperience o al 3358146473

Prossimi appuntamenti confermati: 03 giugno, Ristorante Country House Gli Ulivi del Monte a Monte San Vito (AN); 06 giugno, Osteria La Bottega di Pinocchio, Ancona; 07 giugno, Opera Nova della Marca, Varano di Ancona; 08 giugno, Trattoria Clarice, Ancona; 10 giugno Ristorante Hotel Terme di Frasassi, Genga (AN); 13 giugno Jack Rabbit, Jesi (AN); 14 giugno, Gasoline di Ancona.

