Trovati con tirapugni e spray urticante, due giovani denunciati

FABRIANO – Nel corso dei controlli degli ultimi giorni i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno denunciato due 24enni del posto per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sono stati fermati mentre circolavano in via Dante. I due si trovavano nei pressi di un’attività commerciale alle 3,30 di notte quando sono stati sottoposti a controllo da parte dei militari.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti due tirapugni d’acciaio (uno ciascuno, nascosto tra gli indumenti) ed uno spray urticante al peperoncino non in commercio. I due, incensurati, sono stati denunciati. Tirapugni e spray sono stati sequestrati.

Sempre negli ultimi giorni un fabrianese di 20 anni è stato fermato, in piena notte, mentre circolava con la sua auto. L’etilometro è risultato negativo, ma da un controllo approfondito tramite perquisizione personale è stato rinvenuto meno di un grammo di hashish. Il giovane, che in quel momento era alla guida del mezzo, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. Disposto anche il ritiro della patente per 30 giorni.

I controlli dei carabinieri della Compagnia di Fabriano proseguono quotidianamente con più pattuglie impegnate in tutto il territorio di riferimento alla sede di via Dante.

