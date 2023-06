Maria Rosaria Lucarelli eletta nella segreteria della Fnp Cisl Marche

MONTEGRANARO – Maria Rosaria Lucarelli è la nuova componente della Segreteria regionale del sindacato dei Pensionati della Cisl Marche. Eletta dal Consiglio generale della Federazione, che si è riunito oggi, mercoledì 31 maggio, a Montegranaro, 71 anni, sposata con due figli, Lucarelli ha ricoperto dal 2017 l’incarico di componente di Segreteria della Rappresentanza Locale Sindacale della FNP di Ancona.

Laureata in Scienze Politiche presso La Sapienza di Roma, dov’è stata allieva di Aldo Moro, ha lavorato al Ministero dell’Interno ed è stata Assessore alle politiche sociali del Comune di Chiaravalle.

Lucarelli prende il posto di Anna Maria Foresi, recentemente eletta nella Segreteria FNP CISL Nazionale.

«Il mio impegno sarà rivolto in particolare verso due fronti. Il primo è l’alleanza tra generazioni, in particolare giovani e anziani, per risolvere le problematiche che entrambe queste categorie di soggetti incontrano oggi. Il secondo è la sanità. – ha dichiarato Maria Rosaria Lucarelli, a margine dell’elezione – Abbiamo il compito di valutare il Piano Socio Sanitario in fase di approvazione, per capire se questo percorso porterà risposte concrete per i cittadini marchigiani, in particolare rispetto al potenziamento della prevenzione e dell’assistenza territoriale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it