Il Lions Club Fabriano ha festeggiato la sua 59esima Charter Night

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Il Lions Club Fabriano ha festeggiato la sua 59esima Charter Night alla presenza del Governatore del Distretto Lions, Francesca Ramicone, con la consegna della Borsa di Studio ad Amedeo Bini, studente del Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” vincitore per questo anno sociale del Premio “Renzo Armezzani”, accompagnato dalla famiglia, dal preside ed il vice preside Luca Serafini e Patrizia Rossi; con Ospite d’Onore il maestro Diego Trivellini, che ha ricevuto una vera e propria ovazione con tanto di richiesta bis per l’applauditissima performance con la sua “fisarmonica-orchestra”.

È stato il presidente Alaimo Angelelli, dopo i saluti andati al Governatore Amicone che ha scelto come motto: “la soddisfazione di essere dalla parte del Giusto”, a dare inizio ad una importante appuntamento, tenuto al “Ristoro Appennino”, per la vita del Club. Intesa serata alla quale hanno partecipato il sindaco di Fabriano, Ghergo, l’assessore Nataloni, i presidenti del Lions di Ancona, Castelfidardo, Osimo, Matelica, quelli delle Circoscrizioni e Distretto Lions 108, il presidente del Rotary Club Fabriano Doriano Tabocchini, la presidente della Fidapa, Giovanna Bolzonetti, e ai quali il presidente Angelelli, ha consegnato la “Excellenze 100” al presidente dell’anno sociale 2021-2022 Paolo Patrizi, ha rimesso i “Guidoncini” agli altri soci Stefano Lippera, Mario De Giacomo, Edoardo Del Neri, Maurizio Benvenuto, Cinzia Stella, Lorenzo Rossi e Andrea Fanesi per la loro decennale appartenenza al Lions Club, con l’altro riconoscimento ad uno dei fondatori del Sodalizio, Falsini, con il quale nel 1964 nasceva il Lions Club della città della Carta, grazie anche al socio fondatore Renzo Armezzani, oggi composto da stimati professionisti, imprenditori, medici, manager che mettono le loro competenze al servizio della comunità.

Proprio in memoria del prof. Armezzani, stimato docente e dirigente scolastico viene ogni anno riconosciuto un premio, ad uno studente meritevole frequentante l’ultimo anno della scuola superiore, che difficilmente senza una borsa di studio riuscirebbe ad affrontare le spese universitarie. Il progetto vede coinvolto ogni anno un diverso Istituto scolastico di Fabriano e per il 2023 c’è il Liceo Artistico “Mannucci” con la borsa di studio consegnata ad Amedeo Bini, per le “grandi capacità e molta determinazione, per l’assiduità e volontà nel ciclo di studi ma anche nelle attività svolte interne e all’esterno della scuola, sempre con grande umiltà e impegno: quindi la storia di un ragazzo e della sua famiglia che ha saputo trasferire valori saldi e importanti al proprio figlio”.

Come detto, la 59esima Charter Night s’è contraddistinta, ancora una volta, per la consonanza e concertazione scelta dal presidente Alaimo Angellelli, che ha ricevuto le congratulazioni della Ramicone, anche per la empatia e disponibilità data agli altri Club, oltre che per la ricca conduzione del suo anno sociale, ripercorso con un diapo rama giocato tra iniziative solidali, diverse altre con spiccato carattere sociale e di tipo sanitario, l’attenzione alla scuola e formazione ma anche allo sport e per fine mandato l’impegno del restauro dell’Edicola del Nelli, altri screening tematici con la prospettiva di accogliere altri nuovi soci.

Buon’ultima, ma non certo per importanza nello svolgimento della Charter Night, la figura dell’ospite d’onore, Diego Trivellini, introdotto dal presidente Angellelli, con la lettura di un lunghissimo e prestigioso curriculum artistico. Per sintesi e dare il giusto risalto cito soltanto alcuni Premi e onorificenze ricevute: Nel 2019 è stato premiato come artista emergente nell’ambito del festival Vita Vita di Civitanova Marche. Nel maggio 2022 riceve l’Attestato di benemerenza e il titolo di Accademico onorario dall’ACCADEMY OF ART AND IMAGE di Roma. Il 26 maggio 2022 riceve dal club Lions di Busseto il titolo di membro onorario “per la magistrale esecuzione dei brani di Giuseppe Verdi”.

Il 6 febbraio 2023 viene invitato dai “Fieui de Caruggi” di Albenga ad apporre la “piastrella degli artisti” con la propria firma sul “Muretto degli artisti” della città. Il prossimo impegno, per questo affermato musicista concittadino che ha inizia a studiare privatamente fisarmonica all’età di undici anni, a tredici anni inizia le prime esperienze concertistiche con la musica popolare e dal 1991 tiene concerti in Italia e all’estero, sia come solista che nell’ambito di compagini orchestrali e corali di varia natura ed estrazione musicale, è quello di giugno, per un suo concerto al quale prenderanno parte i reali del Belgio, della Olanda e forse verrà anche dell’Inghilterra, ovviamente una grandissima soddisfazione per il musicista fabrianese che al termine della sua esibizione ha ricevuto “sonori” complimenti da tutti i presenti a questa vivacissima serata Lionistica.

