Calicity 2023, Confcommercio per il terzo anno consecutivo al fianco dei produttori vitivinicoli della provincia di Pesaro

PESARO – Confcommercio Marche Nord anche quest’anno partecipa a “Calicity. L’estate in un sorso”. Cambia via, spostandosi a “Porta Sale” – centro commerciale naturale di via Castelfidardo, via Mazzolari e via Mazza – la terza edizione del festival dedicato ai produttori vitivinicoli di Pesaro e Urbino e agli esercizi commerciali locali è in programma sabato 3 giugno, dalle 18 alla mezzanotte, con il meglio delle cantine del territorio, musica, incontri e momenti di studio a tema. L’evento, promosso dal Comune di Pesaro, ha visto sin dall’inizio, due anni fa, l’attiva e convinta collaborazione di Confcommercio Marche Nord, e da quest’anno di altre associazioni di categoria.

“Siamo molto orgogliosi – spiega il vicedirettore Agnese Trufelli – di poter partecipare per il terzo anno consecutivo a questo evento che è molto importante per la valorizzazione e promozione dei nostri ottimi vini e non solo. Ci fa molto piacere la collaborazione di altre associazioni di categoria, come Confartigianato e Cna: fare squadra per noi è fondamentale”.

“Un progetto – sottolinea l’assessore Francesca Frenquellucci – che mira alla filiera del vino, al promuovere i nostri prodotti in tutto il territorio pesarese, e diventa una conoscenza dei nostri prodotti a livello nazionale ed internazionale grazia ai turisti”.

Saranno 24 le cantine presenti alla terza edizione dell’evento enogastronomico dell’estate pesarese che, dalle 18, aprirà (ingresso libero) i banchi di degustazione per presentare la qualità enologica espressa dal territorio provinciale a cui sarà possibile partecipare acquistando i biglietti presso le casse ticket (collocate alle 2 estremità di via Castelfidardo) in cui sarà possibile acquistare i biglietti per 4 degustazioni a 15 euro (con calice e porta-calice), ottenere il buono per il “Mistery Taste Game” e ritirare la cartolina con i buoni sconto del 10% sugli acquisti da utilizzare entro il 30 giugno nei negozi di Porta Sale. Il centro commerciale naturale sarà punteggiato dai 24 banchi d’assaggio delle altrettante cantine della provincia: Aniballi, Bartolacci, Bruscia, Bucchini, Cignano Winery, Conventino Monteciccardo, De Leyva, La Collina delle Fate, Di Sante, Fattoria Villa Ligi, Fiorini, Laila Libenzi, Lucarelli Roberto, Mariotti, Morelli, Pagliari Gabriele, Pisaurum, Selvagrossa, Sor Rico, Tenuta Barbarossa, Tenuta Santi Giacomo e Filippo, Terracruda, Veggiari, Vitali. Ciascuna presenterà in degustazione da 2 a 5 etichette di vino, spesso vitigni autoctoni, riscoperti, amati dal Bianchello del Metauro DOC all’Incrocio Bruni IGT; da Garofanata al Pinot Nero; dal Marche Sauvignon al Sangiovese fino al Pergola Aleatico DOC; e tanto ancora.

PROGRAMMA

Alle ore 18 nel giardino del ristorante Volta della Ginevra (via Mazzolari) si terrà la presentazione del libro “Culture di Vigna” del giornalista Davide Eusebi e del sommelier Otello Renzi con degustazione guidata (ingresso su invito, partecipazione fino a esaurimento posti. Gli intervenuti saranno omaggiati di una copia del libro). Alle 18:30, a “Luce di Carta” (civico 36 di via Castelfidardo), “MANIFES – TINTO”, opera collettiva guidata dall’artista argentina Romina Tassinari che, per l’occasione, inviterà i presenti a lasciare la propria traccia di vino: un’azione collettiva poetica ed estetica. Alle 19, l’Enolibreria del Bardo (civico 27), proporrà “ESTRO-VERSO”, la performance culturale trasversale in cui ai vini versati nei calici corrisponderanno versi poetici sul vino a cura di Scrivere Poesia Edizioni di Pietro Frattane, casa editrice pesarese, e insieme ai poeti Serse Cardellini, Marco Verrillo e Diego Gambini. Alle 19:30 si potrà scegliere tra due iniziative. La prima, al civico 20, è l’appuntamento (anche alle 22) “Vino locale o nazionale? Assaggia e confronta” durante il quale un sommelier guiderà alla scoperta di similitudini e differenze tra i vini della provincia di Pesaro e Urbino e quelli del resto dell’Italia insieme a Wine shop e ai Vignaioli d’Autore.

Le seconda (anche alle 21:30, inizio di via Mazza) è il “Mistery Taste Game”, il gioco a premia a cura di allievi e docenti dell’istituto alberghiero Santa Marta, in cui misurare le capacità sensoriali assaggiando alla cieca.

A partire dalle 18, per tutta la durata di Calicity, ci saranno anche le due postazioni di “Giochiamo a dama!”, realizzate da Agnese Pagliano (del laboratorio di ceramica di via Castelfidardo 55). L’associazione “Pesaro Segreta” guiderà i visitatori nello storico negozio di foto Ammazzalorso (in via Castelfidardo 15) che riaprirà per l’occasione e farà scoprire le immagini della vecchia Pesaro proiettate tra una macchina a soffietto e l’altra. Alla libreria Il Catalogo (via Castelfidardo 60), ci sarà da ammirare il “Ritratto di-vino con acquarello e poesia” insieme al poeta Paolo Vachino e al ritrattista Claudio Jaccarino o partecipare “A mano libera” insieme all’illustratrice Agnese Franchini. Sarà possibile farsi fare un ritratto o un’illustrazione a tema vino. A far ballare il pubblico, sarà la musica di Joe Castellani & Blues Machine, live nel lato “mare” di via Castelfidardo.

Ristoranti, bar, forni e pizzerie di Porta Sale resteranno aperti per l’intera durata dell’evento, con finger food, spuntini e menu dedicati, accompagnando e completando le degustazioni delle etichette di Calicity.

Calicity è un evento curato dal Comune di Pesaro in collaborazione con RivieraBanca, Apa Hotels, Confcommercio, CNA Pesaro e Urbino, Confartigianato Pesaro e Urbino; ha come obiettivo la promozione e valorizzazione delle eccellenze enologiche della provincia di Pesaro Urbino e delle attività del centro storico.

