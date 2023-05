Alimentazione e diabete, al via a Camerano i lavori della Consulta per le Pari opportunità

Incontro pubblico venerdì (alle ore 17:30) presso la Sala Lettura Baden Powell. Vedrà come relatore il dottor Luigi Lanari dell’U.O.C. Malattie metaboliche e diabetologia dell’Inrca di Ancona. Coordina e introduce Letizia Maculan

CAMERANO – A poco meno di due mesi dalla sua istituzione prende avvio il lavoro della “Consulta per le Pari Opportunità e non Discriminazione” di Camerano con un evento che si terrà a Camerano venerdì 19 maggio 2023 presso la Sala Lettura Baden Powell alle ore 17:30 dal tiolo “Alimentazione e Diabete”. La Consulta costituitasi in data 23 marzo 2023 è così composta: presidente Valentina Carella, vice presidente Letizia Maculan, segretario Giuseppe Vaccari e i membri Michele Generi e Barbara Zoppi.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Barbara Mori, Letizia Maculan vice presidente della Consulta delle Pari Opportunità di Camerano introdurrà la relazione del dott. Luigi Lanari U.O.C. Malattie metaboliche e diabetologia INRCA Ancona.

“La “Consulta per le Pari Opportunità e non Discriminazione” del Comune di Camerano avvia fattivamente i suoi lavori – ha dichiarato l’assessore Barbara Mori – in attuazione al principio di parità sancito dall’art. 3 della Costituzione Italiana e dalla L.R. n. 43/92.

Questo primo incontro riguarderà il grande tema legato ad alimentazione e diabete, una malattia che è in continua crescita: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità i diabetici nel mondo sono oggi più di 346 milioni e sono destinati a raddoppiare entro il 2030. Il rischio di avere il diabete aumenta con l’età. In Italia che conta oltre 3.5 milioni di diabetici si passa dal 3% nelle persone con meno di 50 anni raggiungendo il 21% nella popolazione con più di 75 anni. Non solo, vi sono differenze di genere: il diabete è maggiormente diffuso tra gli uomini, il cui tasso è pari al 6.2% a differenza delle donne, pari al 5.5%.

Con l’aumentare dell’età, la forbice aumenta a svantaggio del genere maschile. Solo nella nostra regione sono circa 80 mila i marchigiani con diabete, cioè quasi il 4,4 per cento della popolazione, ma la percentuale può essere ancora maggiore se a essa si aggiunge il sommerso, ossia il numero di diabetici che non sa di esserlo. La stretta correlazione fra la malattia ed una corretta dieta sarà il focus dell’incontro pubblico del 19 maggio poiché tutti coloro che soffrono di questa patologia sanno bene quanto sia importante la prevenzione e tenere sotto controllo l’indice glicemico degli alimenti che si portano in tavola”.

