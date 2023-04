Un ragazzo finisce in mare nel porto di Civitanova Marche, soccorso e trasportato in ospedale

CIVITANOVA MARCHE – Un ragazzo di 12 anni, oggi pomeriggio, poco dopo le 18.30, è caduto in mare, nella zona portuale di Civitanova Marche. Un passante si è accorto di quanto accaduto e si è subito tuffato in acqua, intervenendo in suo soccorso.

Subito dopo sono intervenuti i Vigili del fuoco che, in collaborazione con i sanitari, hanno prestato le prime cure al ragazzo che, poco dopo, è stato trasportato per accertamenti in ospedale dal personale del 118. In serata il ragazzo è stato poi dimesso.

