In arrivo un lungo ponte con i Week-end Gastronomici di Primavera

PESARO – Da sabato 22 a martedì 25 aprile: è in arrivo un lungo ponte con i Week-end Gastronomici di Confcommercio Marche Nord. Giornate da trascorrere tra piatti prelibati e borghi di grande bellezza, da Mondavio a Mombaroccio, da Serrungarina a Piobbico e Apecchio.

L’edizione di primavera in programma fino all’11 giugno, vedrà protagonisti ben 46 ristoranti, distribuiti in 30 località. ‘Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro’ il sottotitolo della manifestazione, tra le più longeve e di successo della intera regione Marche, promossa con il prestigioso patrocinio dell’Enit Agenzia Nazionale del Turismo, e il sostegno di Camera di Commercio delle Marche, RivieraBanca. Gruppo Hera e Prosciutto di Carpegna.

Nell’ormai celebre libretto, oggetto di collezione, le date, i ristoranti aderenti, cenni sulle località e soprattutto i vari menù proposti, tutti diversi tra loro, a un prezzo promozionale, più che conveniente. E’ scaricabile nel sito confcommerciomarchenord.it.

Enogastronomia e non solo. La manifestazione è l’occasione, infatti, per visitare i meravigliosi borghi dell’entroterra, quelli dell’Itinerario della Bellezza e non solo. Nella guida non manca una presentazione dei luoghi con tanto di suggestive immagini.

Nel ponte in arrivo saranno ben 9 i ristoranti coinvolti: Montenerone Da Carletto (Piobbico), Vecchio Montefeltro (Carpegna), Al Biancospino (Apecchio), Da Lorenzo (Petriano), La Palomba (Mondavio), La Vigna (Montecalvo in Foglia), Piccolo Mondo (Mombaroccio), Al Mandorlo (Colli al Metauro), La Nuova Fazenda (Vallefoglia).

Sabato 22 aprile

MONTENERONE “DA CARLETTO” – Piobbico via Roma, 28 tel. 0722.986282 339.8372345 bruganelliandrea@gmail.com

Il menù: Affettati misti Crescia sfogliata Tortino di patate al tartufo nero Tagliatelle con funghi porcini Gnocchi all’anatra Filetto con porcini Coniglio in porchetta Patate al forno Cantucci con vin santo Caffè Vini: Cignano rosso in bottiglia d.o.c. Cignano San Leone in bottiglia d.o.c. Bianchello del Metauro e Lacrima di Morro D’Alba in caraffa

VECCHIO MONTEFELTRO – Carpegna via Roma, 52 tel. 0722.77136 – 3343532847 info@ristorantevecchiomontefeltro.com

Il menù: Tagliere Montefeltro con porchetta nostrana, salame, mortadella, lonza Vellutata di patate con parmigiano e tartufo nero Crespelle con asparagi e tartufo nero Mezzemaniche con fave e rigatino toscano Arrotolato di coniglio ripieno con crudo “Carpegna DOP” Stinco di maiale cotto al forno a legna Gratin di verdure Patate al forno Tiramisù Vini: Colli Pesaresi “SIRIO” Fiorini Sangiovese in bottiglia d.o.c. Colli Pesaresi “Cardorosso” Conventino Sangiovese in bottiglia d.o.c. Sangiovese in caraffa

Domenica 23 aprile

AL BIANCOSPINO – Apecchio Serravalle di Carda via Pian di Trebbio, 82 tel. 0722.90218 – 349.4961447 marziapazzagliag@gmail.com

Il menù: Coratella d’Agnello (piatto tipico di Serravalle) con crescia e erba cotta Crostini caldi tartufo e porcino Tagliatelle con spignoli e salsiccia Lasagne tradizionali Arrosto di maiale al tartufo Agnello in fricôt Patate al forno Insalata mista Panna cotta con frutti di bosco Vini: Sangiovese Colli Pesaresi e Bianchello del Metauro Guerrieri in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello in caraffa

DA LORENZO – Petriano via Ponte Armellina, 76 – Gallo tel. 0722.52093 – 324.9854918 lorenzolorenzi77@gmail.com

Il menù: Lombetto stagionato Crescia sfogliata stracciatella e rucola Bocconcini di crudo e caciotta Frittatina stridi e salsiccia Risotto salsiccia, asparagi e tartufo nero estivo Tagliatelle al forno con golfetta e salsiccia Stinco al forno Pasticciata con crema di tartufo nero Verdura cotta saltata Fave al finocchietto Sbriciolona ricotta e cioccolato fondente Caffè Vini: Conventino Monteciccardo “Le Coste” e Conventino Monteciccardo “Pirone” in bottiglia d.o.c. Bianchello e Sangiovese in caraffa

LA PALOMBA – Mondavio via Gramsci, 13 tel. 0721.97105 info@lapalomba.it

Il menù: Bruschette delle tipicità Pere e Casciotta Favetta di Fratte Rosa e salame al tartufo nero e crudo di Carpegna Quadrati di barbabietola al ripieno di ortica e ricotta con tartufo nero Strozzapreti al ragù di piselli Tocchetti di spalla di maiale Salsiccia al Bianchello del Metauro con carciofi Insalata di stagione Gelato fior di latte con amarene di Cantiano Vini: Bianchello del Metauro Cantina Guerrieri e Cantina Terracruda in bottiglia d.o.c. Sangiovese dei Colli Pesaresi Cantina Guerrieri e Cantina Terracruda sfuso

LA VIGNA – Montecalvo in Foglia via della Vigna, 14 tel. 0722.594038 – 3895819451 annettagiusti@gmail.com

Il menù: Salumi del Montefeltro Crostone con Casciotta d’Urbino Pancotto ai porcini Tagliatelle al mattarello con asparagi e salsiccia Cannelloni della tradizione Pasticciata all’urbinate Faraona con olive Erba cotta Patate al rosmarino Crostata e biscotti Vini: Cantina Terracruda in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello in caraffa

PICCOLO MONDO – Mombaroccio via Villagrande, 175 tel. 0721.470170 – 3924954696 info@piccolomondonline.it

Il menù: Crostino con patè di verdure Frittatina con erbe di campo Coppa di testa Insalatina primaverile Risotto primavera con tartufo nero Gnocchi ripieni di carne con salsa ai funghi Filetto di maiale con salsa pericordina (tartufo nero) Patate al forno con rosmarino Semifreddo alla moretta alla fanese Vini: Le Coste Marche bianco IGT Conventino e Pirone rosso Marche IGT Conventino in bottiglia d.o.c.

Martedì 25 aprile

AL MANDORLO – Colli al Metauro Serrungarina via Tomba, 57 tel. 0721.891480 – 338.1228053 info@almandorlo.it

Il menù: Piadina sfogliata con salumi misti Crostini caldi con pane casereccio Insalatina di gallina con cereali croccanti Passatelli in brodo di gallina Tagliatelle al ragù di manzo e piselli Porchetta di maiale cotta al forno a legna Coscette di pollo con olive e pomodorini Patate al forno Tiramisù Vini: I Superiori e Conte Fabio Cantina Pagliari in bottiglia d.o.c. Fattoria Moro Antico bianco e rosso in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello del Metauro in caraffa

LA NUOVA FAZENDA – Vallefoglia via Nazionale, 201 tel. 0721.496154 – 329.8563983 jcmosconi@gmail.com

Il menù: Insalata di mare polipo e patate Sardoncini marinati Carpaccio di tonno Gamberi, rucola e scaglie di grana Crostino al salmone Gamberetti in salsa rosa Lasagnette di pesce Strozzapreti asparagi, funghi freschi e gamberetti Fritto misto con verdure Spiedini di gamberi e calamari Insalata di stagione Sorbetto al limone Vini: Sirio Sangiovese Biologico Colli Pesaresi e Tenuta Campioli Bianchello del Metauro Bio Superiore in bottiglia d.o.c. Sangiovese dei Colli Pesaresi e Bianchello del Metauro in caraffa

Nel sito confcommerciomarchenord.it è possibile scaricare il libretto-guida con tutti gli appuntamenti.

