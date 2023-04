Camerano e le politiche di contrasto alla denatalità: un nuovo asilo nido, riduzione delle tariffe e smart working

Il sindaco Mercante: “Nelle Marche la natalità è al minimo storico. Mettiamo a terra azioni mirate per il territorio in attesa di una visione chiara di indirizzo delle politiche nazionali di contrasto a questo preoccupante fenomeno”

CAMERANO – Il Sindaco di Camerano Oriano Mercante è intervenuto ieri all’incontro “Gli Effetti della Denatalità sulla Crescita Economica e sulla Sostenibilità del Sistema Sociale – Dati Statistici e Rappresentazione sui Media nella Regione Marche” seminario formativo organizzato dall’Associazione dei Comuni delle Marche e dal Forum delle Associazioni Familiari delle Marche con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti che si è tenuto presso l’Auditorium di Domus Stella Maris a Torrette di Ancona.

La giornata ha visto i saluti introduttivi di Marcello Bedeschi Coordinatore Nazionale Direttori e Segretario delle ANCI Regionali e Paolo Perticaroli Presidente Forum Famiglie Marche. Il convegno è seguito con gli interventi del prof. Francesco Maria Chelli di Univpm, Stefano Menghinello della Direzione Centrale per l’analisi e la valorizzazione nell’area delle statistiche economiche di Istat, Chiara Capogrossi Ricercatrice U.T. Area nord-est di Istat, Roberta Palmieri Dirigente Istat U.T. area Nord Est (Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia), di S.Em.za Card. Edoardo Menichelli Assistente Nazionale A.I.M.C. e Letizia Perticaroli Sindaco di Serra De’ Conti.

“Nelle Marche si fanno meno figli che in Italia, si concepiscono più tardi e la popolazione invecchia – ha dichiarato il Sindaco Mercante durante il seminario – e il nostro Comune sta mettendo in campo delle azioni che possano mitigare questo fenomeno. Il nuovo asilo nido già approvato con un finanziamento PNRR di 1.500.000 di euro sarà presto realizzato sul territorio. Sono, inoltre, in avanzata fase di studio alcune riduzioni di tariffe a vantaggio delle famiglie. Anche presso gli uffici comunali, all’interno del quadro degli interventi delle “azioni positive” a favore delle lavoratrici, abbiamo esteso la facoltà, laddove ve ne sia necessità, di lavorare in smart working a tutte le mamme con figli minori di 14 anni. Proprio su quest’ultimo punto invito gli imprenditori del territorio a valutare questa particolare formula, qualora sia congrua con le esigenze produttive aziendali. Sono azioni mirate le nostre, un segnale per il territorio, in attesa di provvedimenti di carattere nazionale che possano dare un’indicazione a medio lungo periodo alla risoluzione del problema. D’altronde i dati che emergono dagli indicatori demografici dell’Istituto nazionale di statistica sono molto chiari: la natalità in Italia è al minimo storico. Nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall’unità d’Italia, sotto la soglia delle 400mila unità, attestandosi a 393mila. Dal 2008, ultimo anno in cui si registrò un aumento delle nascite, il calo è di circa 184mila nati, di cui circa 27mila concentrate dal 2019 in avanti”.

