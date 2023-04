Al via a Pesaro le “Giornate della Consulenza”, incontri gratuiti dedicati agli associati di Confartigianato

PESARO – Prendono il via a Pesaro, nella nuova sede di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino di via Bedosti 21, le ‘Giornate della Consulenza’

Tutti i mercoledì gli esperti e i professionisti di Confartigianato saranno a disposizione di aziende e privati, per approfondire tematiche relative ai costi di telefonia, assicurazione, bandi, energia e gas. Gli incontri individuali, della durata di circa 20 minuti, vogliono essere un’occasione per analizzare le attuali condizioni di mercato e trovare la migliore soluzione per risparmiare e ottimizzare le spese.

Le ‘Giornate della consulenza’ sono una preziosa opportunità per usufruire delle competenze di professionisti in grado di fare un quadro generale sulla situazione attuale dei costi di gestione e di valutare insieme alle imprese e ai cittadini soluzioni personalizzate a seconda delle esigenze.

Quattro i settori di interesse: la telefonia per ottimizzare i costi di gestione della rete fissa e mobile; le assicurazioni per proteggere nel migliore dei modi l’impresa da ogni tipo di imprevisto; i bandi e i contributi a fondo perduto, per accedere alle opportunità dedicate alle nuova imprese o per crescere e investire in nuovi progetti; energia e gas per risparmiare sulle bollette grazie al consorzio CEnPI Confartigianato che, operando come gruppo d’acquisto, è in grado di individuare i fornitori migliori e ottenere i prezzi più convenienti.

Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, anche in questo modo, vuole essere vicino agli imprenditori e alle imprese, ma anche ai privati, mettendo a disposizione i suoi spazi e i suoi consulenti per gestire al meglio le necessità e le esigenze quotidiane.

Per prenotare la tua consulenza gratuita www.confartigianatoimprese.net/le-giornate-della-consulenza-pesaro/

