Il 2023 di Alcaraz sarà l’anno della conferma

Classe 2003, il quasi ventenne Carlo Alcaraz è la nuova certezza del tennis spagnolo. A 19 anni è diventato il più giovane numero 1 di sempre nel Ranking ATP dopo aver vinto la finale degli US Open nel 2022 e torna sulla vetta dopo aver battuto in finale agli Indian Wells il russo Daniil Medvedev scavalcando Djokovic con il suo gioco veloce, forte, furbo. Alcaraz Inizia giovanissimo con un percorso segnato da numerose vittorie nelle Juniores e dei coach d’eccezione, come l’ex numero 1 del mondo Juan Carlos Ferrero.

Nel 2018 la prima apparizione ai tornei professionisti in cui riesce, a nemmeno 15 anni, a guadagnare il suo primo punto nel ranking. Grazie alle wild card riesce a giocare in numerosi tornei Challenger nonché ad esordire nel circuito ATP a Rio de Janeiro nel 2020 dove supera al primo turno Albert Ramos-Viñolas, allora numero 41 nel ranking. Si ferma al turno successivo. Nello stesso anno partecipa per la prima volta ad un Grande Slam ma non va oltre il primo turno di qualificazioni. Inanella una serie di successi nei circuiti Challenger e dal numero 490 del ranking, in cui si trovava ad inizio 2020, alla fine dello stesso anno arriva alla 136° posizione. Anche il 2021 è un anno di crescita, entra nella top 100 fino ad arrivare al 39° posto.

Agli US Open diventa il più giovane tennista dell’era Open ad accedere ai quarti di finale dello Slam, battendo contro ogni pronostico il n° 3 del mondo Alexis Tsitsipas. Il 2022 è l’anno del debutto come testa di serie agli Australian Open, ma il primo titolo arriva sulla terra rossa di Rio De Janeiro in cui vince la finale imponendosi su Diego Schwartzman in due set. Risale la classifica, 19°, arriva agli Indian Well e non perde nessun set fino alla semifinale dove viene sconfitto in 3 set da Nadal.

Vince il primo titolo Master 1000 al Miami Open. Al Mutua Madrid Open incontra per la terza volta Rafael Nadal, ai quarti di finale, e lo batte diventando il più giovane semifinalista del torneo. In quella partita batte il numero 1 al mondo Novak Djokovic ed infine si impone in finale sul campione uscente Alexander Zverev. È ormai al 6° posto nel ranking ATP. Raggiunge la vetta vincendo in finale e spostandolo sia dal titolo del torneo sia dal 1° posto nel ranking il norvegese Casper Ruud. Un infortunio lo tiene lontano dai campi da gioco fino al 2023. Lo terremo d’occhio, e con altro sguardo continuiamo a seguire le scommesse sportive live perché quest’anno si è già aggiudicato il titolo agli Argentina Open e agli Indian Wells. Alcaraz è un vincitore, un fuoriclasse che punta forte su Roland Garros e Us Open per scrivere la sua storia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it