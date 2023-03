Domenica a Fabriano l’assemblea provinciale dell’Avis

Importante appuntamento consultivo in programma nella incantevole sala dell’Oratorio della Carità, alla presenza delle massime autorità della regione, della città e delle Avis regionale e comunali della provincia

FABRIANO – Domenica 2 aprile dalle ore 9 all’Oratorio della Carità, incantevole sala del Centro Storico di Fabriano, è in programma un incontro tra tutte la Comunali Avis della Provincia di Ancona, durante la quale, grazie alla relazione del Direttivo, presieduto da Romano Zenobi, oltre all’esame e approvazione del Bilancio del 2022 e quello di previsione del 2023, tenendo conto dei rapporti zonali di Ancona, Jesi, Senigallia, Fabriano e del Gruppo Giovani, verrà stilata una mozione finale da portare all’attenzione delle autorità sanitarie della regione.

In realtà, già al termine dell’Assemblea, considerate le tante presenze annunciate sia in ambito sanitario, sia in ambito civile e militare i dati, risultati, criticità e correttivi saranno fatti conoscere in maniera esaustiva e approfonditi nel corso degli interventi già calendarizzati nella discussione finale.

Altra peculiarità dell’incontro, proprio per la sua importanza e portata, riguarda la organizzazione dell’Avis di Fabriano, presieduta da Sebastiano Paglialunga, che in virtù dell’onore e onore di ospitare in città l’Assemblea Provinciale, ha organizzato, grazie anche alla piena collaborazione del Comune di Fabriano, una giornata ricca di momenti conoscitivi e culturali al tempo stesso.

Come detto, la cooperazione di diversi assessorati municipali, ha permesso alla comunale Avis, oltre alla grande opportunità di mostrare ai tanti partecipanti provenienti dalla nostra provincia la magnificenza dell’Oratorio della Carità, anche quella di visitare, dopo il pranzo sociale al ristorante “Casa del Giovane”, siti culturali del Centro Storico come il Museo della Carta e della Filigrana, la Pinacoteca, il complesso di San Benedetto.

Infine, per contestualizzare meglio il rilievo dell’Assemblea, va sottolineato che nel 2022, nonostante le numerose difficoltà affrontate: problemi logistici, organico nei Centri Trasfusionali e non certo ultimo pandemia, l’Avis Provinciale ha raggiunto Il numero di 19.738 soci, ha raccolto 34.388 unità di sangue, assicurando l’autosufficienza di sangue alla nostra Regione.

