Ventenne denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di una carta di pagamento

FABRIANO – I carabinieri del Norm della Compagnia di Fabriano hanno denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di una carta di pagamento un ventenne residente nella provincia di Ancona.

Il giovane, nei giorni scorsi, è arrivato fino a Fabriano per trascorrere la notte in un noto locale di divertimento situato nel comprensorio. Vittima una ragazza di Fabriano, trentenne, che nel corso della serata, improvvisamente, ha ricevuto sul proprio cellulare una serie di messaggi, dalla propria banca, circa alcune operazioni di addebito. Tali movimenti erano stati effettuati pochi istanti prima dal suo bancomat.

La donna, spaventata, cerca il portafogli, ma non lo trova nella sua borsa. Fa mente locale per cercare di capire se le era caduto altrove o se le era stato rubato poco prima durante il ballo. All’interno c’erano 120 euro in contanti, i documenti, la tessera bancomat. Da un’attenta lettura dei messaggini della propria banca si accorge che gli addebiti arrivavano proprio dal locale dove lei si trovava e così intuisce che qualcuno stava usando il suo bancomat per le consumazioni. Quella tessera bancomat poteva essere usata, sotto una certa soglia, senza bisogno di inserire il codice pin.

La trentenne esce dal locale per chiamare i carabinieri di Fabriano e trova la borsa nei pressi della struttura. All’interno c’erano documenti e portafoglio, ma senza contanti e senza bancomat. Sul posto la pattuglia dei carabinieri del Norm di Fabriano inizia una serie di rapidi accertamenti e appena arriva l’ennesimo messaggio di addebito sul cellulare della donna, i militari entrano in azione.

Un ventenne della provincia di Ancona è stato così trovato con in tasca il bancomat della donna mentre stava facendo un’ennesima consumazione. A conti fatti alla proprietaria del bancomat sono scomparsi 120 euro in contanti più 28 euro di consumazioni. Il giovane è stato denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di carta di pagamento. L’appello delle forze dell’ordine è quello di prestare sempre la massima attenzione.

