Suona la campanella per la Muay Thai dell’Imba Montecassiano

RECANATI – Al Liceo Giacomo Leopardi di Recanati si sono svolte le giornate culturali. Come tutti gli anni, la A.S.D. Positive Art I.M.B.A. Montecassiano non poteva mancare.

Tre sono state le giornate, ben dodici ore, divise in due temi: <Trasforma la paura in coraggio, mettiti alla prova> & <L’Arte Marziale della Muay Thai utilizzata nella Difesa> che hanno coinvolti gli alunni degli indirizzi: classico, scienze umane ed economico-sociale.

Numerosi sono stati i ragazzi intervenuti in questi due programmi, seguendo con attenzione e impegno. È stata l’occasione per i ragazzi/e di cimentarsi in alcune tecniche in alcune tecniche del programma I.M.B.A.

Lo scopo di queste tre giornate, spiega Marco Dari Istruttore dell’I.M.B.A. Montecassiano, è stata la gestione della paura e soprattutto tirar fuori la grinta di ogni studente e usare la stessa per difendersi, per trovare una via di fuga velocemente. Con Fabrizio Lo Presti e Chiara Flamini, i miei 2 assistenti, abbiamo potuto far cimentare i ragazzi/e in qualche tecnica di Muay Lert Rit, principi e tecniche militari siamesi.

Sempre con l’obbiettivo, conclude Marco Dari, di portare ad una consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità recondite, gestendo emotività, paure e ansia.

Ringrazio tutti i ragazzi/e che hanno partecipato, un grazie di cuore alla Rappresentante di Istituto, Sofia Brandoni, che è stato il nostro contatto la Professoressa di Educazione Fisica Emma Smorlesi per la sua disponibilità e cortesia, e il Liceo per l’occasione che ci è stata data per diffondere l’Arte Marziale Thailandese del Muay.

