Nella giornata delle cardiopatie congenite ad Ancona va in scena il Mago di Oz

ANCONA – Oggi è la giornata mondiale delle Cardiopatie congenite, una problematica che coinvolge un neonato ogni 100 nati in Italia e rappresenta circa il 40% di tutte le malformazioni. Quest’anno l’associazione Un Battito di Ali nata per migliorare la qualità di vita dei piccoli cardiopatici ha deciso di donare ad ogni famiglia ricoverata un ciondolo speciale. A distribuire questo dono sono stati i professionisti dell’associazione che hanno impersonificato la storia del Mago di OZ. Perché proprio questa storia? Quando nasce un bimbo cardiopatico tutte le nostre certezze, vengono travolte da un tornado, proprio come quello che succede alla casa di Dorothy la sua protagonista. La storia ci racconta che Dorothy affronterà un viaggio importante con amici speciali tra cui un uomo di Latta e un Leone che saranno messi alla prova per riuscire a raggiungere il Regno di Oz e vedere realizzati i propri sogni.

Questa meravigliosa narrazione ci trasmette tanti messaggi che creano affinità con le famiglie che vivono l’esperienza di un figlio nato con una cardiopatia. In primis scopriamo proprio come i personaggi della storia l’enorme ricchezza dell’amicizia che ci permette di affrontare le difficoltà insieme. In reparto questo è un tema particolare, il rapporto che nasce tra le mamme e i papà ricoverati diviene fortissimo, in grado spesso di rendere la degenza meno dura. Inoltre così come nella storia, tante “mamme” Dorothy si ritrovano nella vita di tutti i giorni ad incoraggiare i propri figli nati con una cardiopatia a guardare tutte le qualità che possiedono, non concentrandosi solo sui loro limiti ma ponendo lo sguardo sulle potenzialità che gli permetteranno di raggiungere i loro sogni. Quante volte i genitori, proprio come il Leone del Mago di Oz avrebbero voluto avere più coraggio per poi rendersi conto che di fronte alle difficoltà, nei momenti più inaspettati sono riusciti a vincere la paura affrontando le sfide con coraggio! Spesso i piccoli cardiopatici vorrebbero un cuore uguale a quello dei loro coetanei , stesso desiderio dell’uomo di Latta che però alla fine si rende conto di avere in lui la capacità di amare e di essere amato.

“ Abbiamo voluto festeggiare così- sostiene la psicologa dell’associazione Dr.ssa Annalisa Cannarozzo- la Giornata della Cardiopatie congenite , portando tanta allegria ma anche tante riflessioni! Abbiamo con Valentina Felici ( Direttrice Operativa ) accolto con entusiasmo questa idea nata da Walter Caccioppola , il nostro Dr. Pupozzi , di distribuire i meravigliosi ciondoli realizzati da Valentina Bernacchioni , vestiti con i personaggi del Mago di Oz. . La storia ci ricorda

che il vero tesoro non si trova solo alla fine del proprio viaggio, ma nelle esperienze che si vivono e soprattutto nelle relazioni che si stringono.”

“Riusciamo a svolgere tutte queste iniziative- interviene la Direttrice dell’associazione Valentina Felici – prima di tutto per il sostegno che il primario, Dr. Marco Pozzi non ci fa mai mancare e anche per la costante collaborazione con tutto il personale del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita di Ancona. Soprattutto per questo tipo di attività possiamo contare sulla professionalità di Valeria Renson e Elisa Pucci Fava del Les Clowneries che riescono sempre a trasformarci nei personaggi più amati dai piccoli e dalle loro famiglie!!Non per ultimo ringrazio tutte le famiglie dell’associazione Un Battito di Ali, tutto il Direttivo e tutti i donatori, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile “ Presente all’evento anche la Presidente dell’Associazione Chiara Mormile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it