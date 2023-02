L’Associazione “Vivere a Colori” ha presentato tre nuovi corsi

Sono rivolti a persone con disabilità che vogliano avvicinarsi al mondo del ballo. Insegnanti d’eccezione, il ballerino Chiquito e Alice Bellagamba. Patrocina il Comune di Camerano

ANCONA – Nella splendida cornice della Lega Navale Italiana sezione di Ancona in via Mascino l’associazione “Vivere a Colori” presenta tre progetti dal forte impatto sociale e solidale: “Insieme Ballando”, “Comunque Ballare” e “Anche Tu Puoi”. Iniziative in esclusiva regionale, che possono contare sul patrocinio culturale del Comune di Camerano.

L’associazione di promozione sociale “Vivere a Colori” nasce nel 2021 dall’impegno di tre mamme: Milena Vitali (presidente), sua figlia Silvia Cerusico (segretaria e insegnante) e Maria Letizia Giuliodoro (vice presidente) con l’obiettivo di dare un’opportunità in più alle persone affette da disabilità attraverso l’organizzazione di iniziative, corsi di ballo inclusivo ed eventi. «Il ballo è gioia, aggregazione, inclusione – spiega Milena Vitali – deve essere per tutti, anche per chi non può muoversi autonomamente perché si trova su una carrozzina, anche per chi non può vedere o sentire la musica». Da questa convinzione nascono i tre progetti, con corsi di danza inclusiva che saranno ospitati gratuitamente presso la Luna Dance Center di Ancona grazie alla disponibilità di Cristiano Marcelli e Simona Ficosecco, rispettivamente presidente e direttrice artistica. Insegnanti d’eccezione, saranno il ballerino, performer e coreografo di “Ballando con le stelle” Chiquito e la nota ballerina/attrice jesina Alice Bellagamba che si sono messi a disposizione dell’associazione “Vivere a Colori”. Seguiranno i progetti insieme all’insegnante Silvia Cerusico. Non sono voluti mancare alla presentazione dei progetti l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Camerano Chiara Sordoni, il presidente della Lega Navale di Ancona Claudio Ciarmatori con i consiglieri Galliano Ippoliti e Fausto De Simone.

«Una iniziativa meritoria la vostra – ha detto Claudio Ciarmatori nel suo saluto – che ci trova vicini essendo anche il nostro impegno quello di offrire a persone affette da disabilità dei momenti di spensieratezza, nel nostro caso, portandoli in mare nelle regate».

La presidente Milena Vitali ha illustrato i progetti. “Insieme Ballando” si rivolge a persone affette da disabilità motoria medio grave e da sindrome di Down. Il corso è già iniziato a ottobre con appuntamenti tutti i venerdì alle ore 17 e la possibilità di partecipare anche insieme ai genitori.

“Comunque Ballare” vuol permettere a persone in carrozzina di condividere un’esperienza di divertimento, di crescita, di inclusione con tutti, normodotati e diversamente abili. Il corso è tenuto dalle maestre Silvia Cerusico e Simona Ficosecco ogni lunedì (ore 16) ma vede la partecipazione, una volta al mese, del ballerino Chiquito.

“Anche tu puoi” è l’ultimo nato e partirà a breve. «Si legge anche Amore per Tutte le Persone – spiega ancora Milena Vitali – e tende la mano a persone ipovedenti, cieche e sorde. Grazie al maestro Chiquito che ha già sperimentato nella sua carriera un’esperienza con persone con questo genere di disabilità, potremo permettere veramente a tutti di vivere il ballo, le sue emozioni come momento di inclusione e socializzazione, ma anche divertimento». Il corso sarà presto attivato. «Ringraziamo Chiquito e Alice Bellagamba per contribuire, ciascuno con la propria esperienza personale, ad arricchire i nostri progetti che guardano sempre oltre, per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone affette da disabilità».

«Comunque Ballare esiste già da un po’ per me, dovevo solo trovargli la giusta dimensione – dichiara Chiquito – far ballare persone in carrozzina e persone che hanno un handicap è difficile però bisogna essere il più naturali possibile, certamente si ha una responsabilità in più e un’attenzione particolare, ma quello che ti torna indietro è straordinario. Questi ragazzi quando ballano danno qualcosa che non darebbe una persona normale. Ciascuno esprime sé stesso in modo diverso, ma si percepisce il loro divertimento, la gioia e l’emozione».

Alice Bellagamba si è presa a cuore i progetti e grazie al suo “Balletto delle Marche” li esporterà anche a Jesi, permettendo anche alle persone con disabilità presenti a Jesi e in Vallesina di avvicinarsi e provare. «È una bella sfida per me – racconta Alice Bellagamba – sono veramente grata per questa opportunità. Presto il Balletto delle Marche avrà una nuova sede, più grande e luminosa, dove ospitare i corsi a cui si rivolgeranno anche ragazzi disabili della Vallesina. Insegnante d’eccezione per le persone in carrozzina sarà Alessia Polita, straordinario esempio di forza e voglia di vivere».

Una bella vetrina per l’associazione “Vivere a Colori” sarà offerta dalla settima edizione del “MKF 2023” congresso dedicato alle danze afro latine e caraibiche organizzato da Danilo Cappella e Fausta Accattoli.

«I nostri ragazzi speciali apriranno con una esibizione di ballo la manifestazione, in programma dal 17 al 19 marzo presso il “Klass Hotel” e gli spazi dell’adiacente MelaLuna NewDance, SsAdriatica 16, km 371 a Castelfidardo», aggiunge Silvia Cerusico. Tre giorni di studio, ballo e divertimento con i maestri di fama internazionale. Nell’ambito del congresso, Vivere a Colori presenterà i suoi progetti e la sua mission. “Insieme Ballando”, “Comunque ballare” e “Anche Tu Puoi” si svolgono presso la Luna Dance Center (via Maestri del Lavoro 2c, Ancona).

Info/prenotazioni: 351.6465412 oppure alla pagina Facebook Vivere a Colori.

