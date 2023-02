Alla Bit anche Salvini ha visitato lo stand delle Marche

MILANO – Si è chiusa oggi la tre giorni dedicata al turismo alla BIT di Milano. Questa mattina anche il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, ha salutato gli operatori turistici presenti nello stand della Regione Marche.

La visita di Salvini segue quella inaugurale del Ministro del Turismo Daniela Santanchè e dimostra una grande attenzione per il territorio marchigiano da parte del governo.

Tra gli appuntamenti della giornata c’è stata la presentazione di Tipicità

Festival, Tipicità in Blu e Grand Tour delle Marche 2023 allala presenza del direttore di Touring, Silvestro Serra, in occasione di B.I.T.-Borsa Internazionale del turismo, solo pochi giorni dopo l’evento-anteprima realizzato dall’organizzazione marchigiana a Londra.

La stagione si apre con Tipicità Festival, in programma a Fermo Forum dall’11 al 13 marzo. Segnalata anche dal portale del Ministero del Turismo, Italia.it, come iniziativa da non perdere, la manifestazione si sviluppa su una superfice coperta di diecimila metri quadri. Quattro percorsi espositivi e sei aree eventi attendono curiosi e golosi per esplorare tutte le prelibatezze marchigiane interpretate da grandi chef e giovani talenti. Non solo cibo, ma anche i territori e le comunità locali sono protagoniste di un vero e proprio viaggio nelle identità marchigiane e dei confronti con altre realtà italiane ed estere www.tipicita.it.

Dal 17 al 21 maggio, la città di Ancona ospita l’undicesima edizione di Tipicità in Blu. La manifestazione prevede tre giornate professionali per approfondire la “crescita blu” in tutte le sue molteplici sfaccettature. Nel fine settimana, spazio al festival popolare, tra minicrociere nella riviera del Conero, assaggi di Adriatico e di vigna, degustazioni gourmand dei sapori marinari, incontri con chef, personaggi della marineria ed esperti di scienze del mare. Per gli amanti della vela e del cibo, a Marina Dorica è in programma l’ormai consolidata ed originale Sailing chef.

Da giugno a dicembre protagonista è il Grand Tour delle Marche, il circuito di oltre trenta eventi che introduce visitatori ed ospiti nelle atmosfere festose delle manifestazioni “sedi di tappa”. Dai tartufi alle mele rosa, dal cappello alla fisarmonica, e poi i brodetti, il torrone, i vini, i legumi, insieme a tante altre tradizioni e prelibatezze, saranno protagonisti di manifestazioni ambientate in cittadine e borghi marchigiani con l’autenticità e l’accoglienza di una regione al plurale, le Marche, sempre pronta a sorprendere! www.tipicitaesperience.it.

In conclusione si è svolta la presentazione dei Campionati Nazionali Universitari, giunti alla 76esima edizione che rappresentano il più importante evento sportivo universitario a livello nazionale. Si svolgeranno dal 17 al 25 giugno 2023 a Camerino, Caldarola, Castelraimondo Matelica, Pieve Torina, San Severino Marche, Serravalle di Chienti, ma coinvolgeranno anche gli altri comuni limitrofi.

Parteciperanno tutti i Centri Sportivi Universitari d’Italia e si prevede l’arrivo di circa 3.000 studenti tra 18 e 28 anni. Saranno coinvolte tutte le università italiane. In tutto saranno circa 5.000 le presenze tra atleti, accompagnatori e componenti delle varie rappresentanze nazionali.

Tantissime discipline sportive come atletica leggera, calcio a 5, calcio a 11, judo, karate, lotta, pallacanestro, pallavolo, rugby, scherma, taekwondo, tennis e altre discipline opzionali (beach volley, mountain bike, ciclismo strada, scacchi, tiro con l’arco, calcio balilla e tiro alla fune). Il Comitato Organizzatore è il Centro Universitario Sportivo di Camerino che vanta una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi sia a livello locale che nazionale e internazionale. Solo per citarne alcuni: 2004 Organizzazione 58° Campionati Nazionali Universitari Primaverili; 2008 Organizzazione 8th European Universities Volleyball Championship dal 2010: Organizzazione annuale di raduni FIDAL; 2015 Organizzazione 13th European Universities Volleyball Championship; 2019 Organizzazione 9th European Universities Table Tennis Championship.

