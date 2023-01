Tre nuove assunzioni all’Azienda sanitaria territoriale di Ancona

ANCONA – Nuove assunzioni all’Azienda sanitaria territoriale di Ancona. Sono in fase di pubblicazione tre determine riferite a 3 contratti per medici convenzionati che entreranno in servizio in questi giorni in particolare nelle sedi di Sassoferrato, nel Distretto di Jesi e presso il Comune di Agugliano.

Nello specifico prenderà servizio in data 1 febbraio 2023 un medico di Ortopedia per la specialistica ambulatoriale, con contratto a tempo indeterminato per 9 ore settimanali, presso il Distretto di Fabriano sede di Sassoferrato – Ospedale di Comunità.

E’ stato conferito altresì un incarico a tempo indeterminato a un medico convenzionato per l’Emergenza Sanitaria Territoriale Est/118 per il Distretto Jesi – Potes Jesi e Cingoli per 38 ore settimanali.

Prenderà servizio, infine, in data 1 febbraio 2023, un medico con incarico temporaneo di assistenza primaria a ciclo di scelta convenzionato presso il Comune di Agugliano. Tutto ciò si inquadra in un’ottica di potenziamento dell’organico della AST Ancona che sta provvedendo al sopperimento delle carenze di personale della medicina convenzionata.

