Un team marchigiano ha coordinato il matrimonio di Biagio e Caterina di Uomini e Donne

FRANCAVILLA AL MARE – Biagio Buonomo e Caterina Corradino, coppia amata del trono over di Uomini e Donne di Canale5, si sono sposati.

Un matrimonio spettacolare, coordinato da un team di marchigiani, coordinati dall’art director e wedding planner Francesca Guidi, amica intima degli sposi che ha avuto il compito di realizzare questa favola d’amore.

Nella splendida cornice di Palazzo Michetti, a Francavilla al Mare, con la presenza della redazione di Uomini e Donne di Canale5 Mediaset, si è svolto il rito civile con la scelta degli outfit indossati dagli sposi della nota Alessandra Bruni Boutique di San Benedetto Del Tronto, sobri ed eleganti ma anche molto originali, l’abito di Caterina pieno di sensualità ed impreziosito da pietre preziose…

La Bruni ha vestito lo sposo anche per il cambio abito durante la cerimonia in spiaggia in abbinamento al dress code, tonalità pastello color cielo.

Nel pomeriggio gli sposi sono arrivati presso la suggestiva location di Villa Tamerici Dimore sul Mare, per una seconda ed emozionante cerimonia “Wedding on the Beach“, rito antico della sabbia. Ha accompagnato l’entrata di Caterina la meravigliosa voce di Elisa Del Prete di Pesaro con l’Ave Maria, poi Alleluya ed ha regalato altre perle canore durante la serata conquistando il pubblico presente.

Tutta la grafica è stata affidata a Giacomo Giorgini della Liticolor di Pesaro.

È sceso in campo anche l’hair style dei vip Andrea Campisi di Pesaro realizzando due capolavori per la sposa abbinati ai due abiti firmati dallo stilista Stefano Blandaleone, acconciatura semi raccolta per il primo cambio, decisamente innovativa e creativa quella floreale-raccolta abbinata all’outfit, al momento della torta.

La mise en place è stata valorizzata dalle poesie di Gastone Cappelloni affermato poeta vadese, reduce dal suo ultimo tour in America Latina.

Un regalo speciale agli sposi durate la serata è arrivato con la presenza di Ivan Cottini, che si è esibito in un ballo emozionante come la sua anima di guerriero.

La scenografia è stata valorizzata dalla gigantografia fotografica di Loris Temeroli di Gradara che ritrae gli sposi nella spiaggia di Baia Flaminia.

Non sono mancate le sorprese con il mangiafuoco e la magia dei trampoli con ali di led degli artisti di Oriana Simonetti anch’essa marchigiana.

Le riprese video ed il servizio fotografico sono stati affidati a gianlucaferrettiphotographer in collaborazione con Realurbex una bellissima conferma di questi professionisti jesini.

“Una grandissima soddisfazione per tutti, perché da un programma televisivo non ci si aspetta…Quando l’amore chiama Seguitelo e Biagio e Caterina l’hanno realizzato“. Auguri agli Sposi

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it