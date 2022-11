Pellet amaro per tre fabrianesi, truffati da falsi venditori

FABRIANO – Gli agenti del Commissariato di P.S. di Fabriano hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria tre cittadini italiani, residenti rispettivamente in provincia di Napoli e Caserta, di età compresa tra i 29 e i 49 anni, per aver truffato tre fabrianesi.

Nelle scorse settimane si sono presentati presso l’ufficio denunce del Commissariato di P.S. di Fabriano, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, tre residenti del posto, rispettivamente di anni 29, 37 e 59 anni, lamentando di essere stati truffati dopo aver dato credito ad alcuni annunci pubblicitari diffusi tramite la piattaforma social Facebook. I malcapitati si sono visti sottrarre complessivamente oltre 1.500 euro.

I tre denuncianti, tutti proprietari di abitazioni dotate di sistemi di riscaldamento a pellet, in vista dell’approssimarsi della stagione invernale più rigida, venivano attratti da proposte di vendita di bancali di pellet a prezzo scontato rispetto a quello normalmente praticato per singolo sacco.

Gli stessi, dopo essersi sincerati della buona qualità del prodotto (abete rosso e bianco di origine austriaca) consultando la scheda illustrativa contenuta nell’annuncio e convintisi della bontà dell’offerta anche grazie alle numerose recensioni positive di precedenti acquirenti – poi risultate false -, aderivano all’offerta.

Per ogni annuncio era indicato un recapito telefonico da contattare per ottenere tutte le informazioni sulle modalità di pagamento e di consegna della merce. In tutti e tre i casi gli operatori di Polizia hanno potuto riscontrare lo stesso modus operandi: dopo il primo contatto telefonico, l’acquirente veniva contattato, per il pagamento, tramite il sistema di messaggistica WhatApp dove veniva fornito un codice Iban e si richiedeva, per procedere alla spedizione, la trasmissione di una copia del bonifico a dimostrazione dell’avvenuto pagamento.

Il primo denunciante, a scadenza del termine di consegna, vedendo che non gli era stata recapitata la merce richiesta e pagata, provava a mettersi in contatto con il fornitore telefonando allo stesso numero che in precedenza gli aveva fornito le varie indicazioni. Dopo vari tentativi, non avendo ricevuto risposta, si ricollegava alla pagina Facebook per risalire, tramite l’annuncio pubblicitario, ad altri recapiti.

Solo in questo momento la vittima si accorgeva che altre persone, come lei, non avevano ricevuto alcuna merce e segnalavano la truffa postando amari commenti sulla pagina social.

Stessa sorte per gli altri denuncianti i quali, dopo aver provato a chiedere spiegazioni telefonicamente senza ottenere risposta, notavano che, in questo caso, le pagine online erano state addirittura eliminate.

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Fabriano, seguendo il flusso delle transazioni economiche, sono riusciti a risalire agli autori delle truffe che materialmente hanno incassato e fatto scomparire i soldi dei fabrianesi: tuttavia restano sconosciuti i complici intestatari delle utenze telefoniche in quanto cittadini stranieri di origine asiatica.

Intanto la Polizia di Stato, quotidianamente impegnata nell’attività di repressione e prevenzione dei reati, invita tutti i cittadini a prestare massima attenzione a tutte quelle situazioni sintomatiche di truffa e ad accertarsi sempre che gli annunci di vendita on-line siano riconducibili a persone o aziende a ciò abilitate o affidabili.

In caso di dubbio la cittadinanza è invitata a chiedere informazioni alla Polizia di Fabriano.

