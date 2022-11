L’abbraccio di San Severino Marche a “Mister promozioni”

Al Teatro Italia presentato il libro biografia dedicato all’allenatore Fabrizio Castori

SAN SEVERINO MARCHE – C’è un grande uomo dietro un grande allenatore che ha scritto, facendo tutto da solo e partendo dai campetti di periferia, un bel pezzo di storia del calcio italiano.

Il grande allenatore, ma prima ancora il grande uomo, è Fabrizio Castori, settempedano nato a San Severino Marche l’11 luglio 1954 cui, alla vigilia dei 70 anni ormai, è stato fatto dono, in realtà le sue gesta hanno ispirato dalla prima all’ultima riga chi lo ha scritto, di un libro che racconta di lui, della sua storia e delle sue imprese. Non a caso quel libro, presentato in un teatro Italia gremito di tanti appassionati ma anche di normalissimi cittadini, ha come titolo: “Fabrizio Castori. La storia di mister promozioni”.

A scriverlo, per le edizioni Minerva, sono stati Massimo Boccucci e Simone Paolo Ricci, genero di un self made man unico che ha conquistato in totale ben 10 promozioni, dai dilettanti ai professionisti, con due avventure in serie A, sedici in B e otto in C, prima di accomodarsi, per la seconda volta nella sua brillante carriera, sulla panchina del Perugia.

Alla presentazione del volume sono intervenuti anche il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, che al tecnico hanno riservato parole di profonda stima e considerazione sottolineandone il legame con le proprie radici insieme al presidente della società Settempeda Calcio, Marco Crescenzi.

Al giornalista Mauro Grespini, direttore del periodico Il Settempedano, il compito di moderare l’incontro e, soprattutto, lo scambio di battute e domande finali con il pubblico e con i piccoli campioni del settore giovanile settempedano che hanno voluto conoscere aneddoti e vicende del protagonista di una storia davvero infinita fatta di oltre 1.330 panchine di cui 509 in Serie B (record tra i tecnici in attività), con 10 promozioni in 42 anni di carriera.

L’amico di una vita Gabriele Cipolletta ha fatto dono a Castori di una raccolta con tutti gli articoli di giornale della sua cavalcata straordinaria attraverso le promozioni nei dilettanti. Hanno prevalso i ricordi, con Castori visibilmente emozionato e felice di essere tornato tra la sua gente che gli ha riservato un tributo di affetto, davanti alla famiglia al completo e agli amici d’infanzia ai quali, ancora una volta da grande uomo qual è , è rimasto sempre legato.

