I bambini e il cioccolato protagonisti dei laboratori di Choco Marche

ANCONA – Laboratori per conoscere e imparare a lavorare il cioccolato, storie e giochi a tema. I bambini sono stati tra i protagonisti della XXI edizione di ‘Choco Marche’.

Nel corso della tre giorni della manifestazione organizzata da Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino con il patrocinio del comune di Ancona e Camera di Commercio delle Marche, gli spazi pensati per i più piccoli e articolati tra la libreria Fogola e la tensostruttura in piazza Cavour,hanno accolto e conquistato centinaia di giovanissimi tra alunni delle scuole e bambini accompagnati da mamme e papà.

Titina e Pigo,i simpatici personaggi del progetto ‘Il Cocciolato’ di Chocolate For Family illustrati da Anna Cantone, hanno accompagnato i bambini nel corso delle ‘Degustazioni Sensoriali’ avvicinandoli alla conoscenza del cioccolato artigianale e insegnando loro a distinguerlo da quello “industriale”.Un vero e proprio percorso educativo, quello che è stato proposto,grazie al quale i bambini hanno potuto scoprire il piacere di nuovi sapori e affinare il loro palato per assaporare appieno i gusti. Ai genitori è stato messo a disposizione uno strumento con il quale educare i loro figli al mangiare in modo sano e più consapevole.

Con ‘A Scuola di Cioccolato’i bambini hanno, invece, avuto la possibilità di mettere le mani “in pasta” e, nel laboratorio del maestro pasticcere Sandro Genangeli, hanno creato la loro tavoletta di cioccolato, mentre ascoltavano il racconto di come nasce e si lavora il cacao, a partire dalle fave, fino a farlo diventare un prelibato e goloso cioccolato.

“Questi percorsi sono un modo per insegnare ai più piccoli ad essere curiosi rispetto a quello che mangiano e a fare scelte consapevoli. ‘Choco Marche’ ha lo scopo anche di educare a mangiare sano e a scegliere prodotti di qualità e il più possibile locali”, sottolinea Giulia Mazzarini, responsabile del settore Alimentare di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino.

Il programma di Choco Marche è molto ricco non solo per i più piccoli. Per tutta la giornata di domenica in piazza Cavour si potranno gustare e acquistare prodotti dell’arte cioccolatiera dei 18 espositori, mentre proseguiranno laboratori, percorsi sensoriali, show cooking e degustazioni guidate.

Domenica 20 novembre, dalle 16.00 ‘Il Salotto Racconta’, allestito tra le navate della libreria FOGOLA, ospiterà 4 appuntamenti: ‘Sara Accorroni racconta: chocolate pairing, omaggio al Salon du Chocolate’, ‘GastroBi racconta: la cucina attraverso i lievitati’, ‘Brutti Ma Buoni racconta: dal forno di una volta alla bakery moderna’ e ‘La Drogheria racconta: un viaggio tra i presidi slow food marchigiani’.

L’invito è poi a prendere parte alla Choco Experience: basterà raggiungere l’apposita postazione, scattare una foto a tema cioccolato e pubblicarla su Instragram con l’hashtag ChocoMarche, per ricevere una dolce sorpresa.

Per tutte le info https://www.confartigianatoimprese.net/choco-marche-xxi-edizione/

