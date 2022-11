Domenica a Montegiorgio va in scena il 34° Palio dei Comuni

MONTEGIORGIO – Domani (domenica 13 novembre) è un bella festa del trotto, un bel giorno per le Marche e una ghiotta occasione per uscire e passare una domenica all’aperto. È il giorno del XXXIV Palio dei Comuni. Un evento ippico di altissimo livello, una corsa gruppo 1, con cavalli che stanno marcando il mondo del trotto e guidatori che si sono fatti valere con successo negli ippodromi internazionali. All’ippodromo San Paolo di Montegiorgio ci sono le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo con i loro stendardi, con le loro eccellenze. Un centro Italia unito per il gusto di partecipare al Palio dei Comuni e rivivere la sfida dei tornei cavallereschi e spruzzare ogni gesto con un sano campanilismo. C’è anche la dama e che dama: Zeudi di Palma incoronata Miss Italia a Venezia. Zeudi è alta 1,72 capelli e occhi castani, 20 anni, era arrivata a Venezia con il titolo di Miss Napoli, la sua città natale. Deve il suo nome all’attrice Zeudi Araya: quando nacque era di carnagione scura. Miss Italia sarà la madrina di questo Palio e probabilmente non sarà la sola a tenere alto l’onore della bellezza italica.

I comuni partecipanti si stanno organizzando per approfittare della festa del Palio per proporsi in chiave turistica e con le loro eccellenze artigianali e enogastronomiche. Porto San Giorgio sarà presente con uno stand di Promozione Turistica e un chiosco con le fritture, Macerata con uno stand di Primi Piatti, Magliano di Tenna porta le pizzette fritte e i maritozzi con la panna, Petritoli propone la frittura, Sant’Elpidio a Mare e Gualdo Tadino si propongono chioschi con informazioni turistiche, Montegiorgio, il comune che ospita l’ippodromo propone le “Rcacciature”. Gualdo Tadino porterà a Montegiorgio 27 figuranti in abiti storici provenienti dal Corteo Storico dei “Gioche de le Porte”, riproduzione fedele della vita medievale.

Il programma prevede una giornata intensa. Alle 12 apriranno gli stand Gastronomici dei Comuni, poi subito con la prima corsa e a seguire la seconda. Alle 13 inizia il pranzo al ristorante per gli ospiti, mentre in pista parte la terza corsa. E contemporaneamente al via i preparativi per la sfilata, prevista per le 13:20, e che partirà dall’ingresso sulla pista, nell’area scuderie. I comuni saranno ordinati in ordine alfabetico, si parte dunque con il capoluogo di Regione Ancona e quindi Ascoli Piceno, Assisi, Belmonte Piceno, Campofilone, Castelfrentano, Civitanova Marche, Fermo, Francavilla D’ete, Gualdo Tadino, Loreto, Macerata, Magliano Di Tenna, Massa Fermana, Mogliano, Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’elpidio, Rapagnano, Recanati, Sant’elpidio A Mare, Santa Vittoria In Matenano e Servigliano.

Ci sarà anche tanta musica come l’Inno di Mameli e l’Ave Maria, di Schubert interpretati da Julia Burduli, la cantante giorgiana-russa, di formazione lirica e classica che ama uscire fuori dai confini di questo genere musicale per creare brani crossover che hanno una bellezza “classica” e la freschezza della musica contemporanea. Ha cantato alla Scala di Milano e in tutta Europa e può farlo in ben 10 lingue. Un tocco di internazionalità che fa bene al XXXIV Palio dei Comuni, che tra l’altro sarà seguito in Italia e all’estero.«Dopo la benedizione del Palio, avrò l’onore di aprire il palio con l’Inno Nazionale e l’Ave Maria. – ci conferma al telefono la cantante Julia Burduli – Inoltre omaggerò il numerosissimo pubblico del San Paolo con un mio inedito “Così è la vita” tratto da “Eyes”, il cd in uscita».Julia Burduli, curiosità, è concittadina di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ambedue sono nati a Tiblisi, in Georgia.

Nella giornata del Palio si disputeranno 10 corse a partire dalle ore 12:05 e tre corse sono dedicate alle batterie del Palio e l’ultima è la Finale del Palio, la seconda corsa premio Prestige Spirit, è una corsa recuperata da una precedente giornata, tutte le altre corse sono a cavalli che hanno vinto il Palio. Intorno alle 15:30 si entrerà nel vivo della giornata con la prima batteria, Moni Maker, alle 16:00 la seconda batteria,Dryade des Bois, e alle 16:30 partirà la terza batteri, Pascià Lest. Alla 18:40 la finale del Palio dei Comuni Gran Premio Lanfranco Mattii.

Ecco le corse intitolate a cavalli che hanno già vinto il Palio e alcuni dei quali saranno in pista anche domani per ripetersi: prima corsa Premio Chief Orlando, vincitore della XXXII edizione per Montegiorgio e domani è la scelta del Comune di Castelfrentano, terza corsa Global Trustworthy, vincitore della XXXIII edizione per Gualdo Tadino e domani portacolori del Comune di Civitanova, quarta corsa Premio Louise Laukko, vincitore della X edizione per Monte Urano, ottava corsa Premio Peace of Mind, vincitore della XXIX e XXX edizione per Monte Urano, nona corsa premio Cokstile, vincitore recente a New York dell’International Trot da 1 milione di dollari e vincitore della XXXI edizione per Montegiorgio che lo ha scelto come portacolori anche per l’edizione di domani.

PRONOSTICI DELLE CORSE IN PROGRAMMA DOMENICA 13 NOVEMBRE

Pronostici dalla prima alla nona corsa, mentre per la decima corsa, per la finale del Palio Gran Premio Lanfranco Mattii conosceremo i nomi dei finalisti solo domenica, dopo che saranno state disputate le tre batterie.

Prima Corsa Premio Chief Orlando

La giornata del Palio dei Comuni si apre con una reclamare gentleman per quattro anni in cui Cittoz appare come il favorito evidente. Club Wise As l’ultima ha provato a correre da protagonista in un centrale e sarà avversario tosto. Cleo Ors viene da prestazioni di rilievo al sud. Casper ha motore e può agire all’esterno. Cenerentola con lo steccato può strappare una piazza.

3 Cittoz 9 Club Wise As 7 Cleo Ors 8 Casper 1 Cenerentola

Seconda Corsa Premio Prestige Spirit

Puledri con poco all’attivo ma provenienti da team importanti. Con lo steccato, le prestazioni e la guida potrebbe essere il turno di Elkjer Effe che ha corso bene recentemente. Emily Pan ha debuttato con ottima impressione ma dovrà migliorare la gestione delle curve per essere efficace dalla seconda fila. Elite Gio è la carta Gocciadoro che con i debuttanti sta facendo strike. Exelon Indal ha piazzamenti discreti, Ercole Fer potrebbe sorprendere.

1 Elkjer Effe 8 Emily Pan 4 Elite Gio 6 Exelon Indal 1 Ercole Fer

Terza Corsa Premio Global TrustWorthy

Bitols Spritz viene da una tris di minima vinta con piglio del cavallo in grande forma. Amateur potrebbe essere quello che scende di categoria ma ha una posizione di avvio scomoda. Bigiarella Rek se fosse in ordine potrebbe dire la sua. Boko ha corso bene piazzandosi a Napoli. Billy Pan è il classico black horse in un contesto del genere.

4 Bitols Spritz 8 Amateur 1 Bigiarella Rek 3 Boko 7 Billy Pan

Quarta Corsa Premio Louise Laukko

E’ una prova dalla difficile lettura. La qualità di Breila Di Casei fa fatica ad emergere ma qui abbassa di molto il tiro. Vicino Mec è la carta di Gocciadoro, ed è rientrato bene a Napoli. Ubico Castenada rientra ma potrebbe essere già pronto. Baltimora Spav alza il tiro ma dovrebbe andare in testa fermando. Tulum e Betta Indal dovranno avere svolgimento a favore.

8 Vicino Mec 5 Breila di Casei 1 Baltimora Spav 7 Ubico Castenada 9 Betta Indal

QUINTA CORSA PREMIO MONI MAKER (1°BATTERIA PALIO)

Zacon Gio è il punto di riferimento assoluto di questa batteria in cui non dovrebbe avere problemi ad andare in testa e rimanerci sino in fondo. Achille Blv è sembrato appannato a Napoli ma con numero interno si può preferire alla titolata Blackflash Bar che proverà la partenza veloce. Viscarda Jet ha corso un gran Lotteria ed ha pescato ottimo numero di avvio. Chief Orlando e Vesna proveranno la partenza veloce, Allegra Gifont agirà sul passo.

4 Zacon Gio 1 Achille Blv 3 Blackflash Bar 2 Viscarda Jet 6 Chief Orlando 7 Vesna

SESTA CORSA PREMIO DRYADE DES BOYS (2° BATTERIA PALIO)

Cockstile è il favorito logico di questa batteria del Palio in cui tutto ruota attorno al campione in carica. Vincerò Gar è titolato di Gruppo uno estivo, e sulla racchetta potrebbe partire forte e correre in testa a perdifiato. Bengurion Jet ha ritrovato la forma e di rimessa è soggetto di altissima qualità. Atik Dl dovrà sveltirsi al via ma se rimanesse vicino può prendere una posizione e un posto in finale. Anche Zinko Top vorrà lo spazio per piazzarsi. Amon You Sm dipenderà dalla condizione e dal numero.

5 Cockstile 2 Vincerò Gar 1 Bengurion Jet 3 Atik Dl 4 Zinko Top 8 Amon You Sm

SETTIMA CORSA PREMIO PASCIÀ LEST (3° BATTERIA PALIO)

Batteria del Palio dei Comuni molto aperta. Usain Toll, è terzo del Nazioni, sta andando molto forte, ma dovrà azzeccare lancio perfetto per saltare quelli all’interno senza spendere trotto. Tra questi Akela Pal Ferm è la seria candidata ad essere un’avversaria in corsa. Global Trustworthy ha dato segni di ripresa e anche lui è molto veloce al via. Bonjovi Mmg è rientrato discretamente, ha titoli e numero interno ad Ambra Grif che è in ordine perfetto. Bonneville Gifont ha posizione di avvio brutale.

4 Usain Toll 2 Akela Pal Ferm 3 Global Trustworthy 5 Bonjovi Mmg 6 Ambra Grif

Ottava Corsa Premio Peace Of Mind

Cardoso Dr ha numero interno e sulla racchetta potrebbe prendere molto vantaggio sin dal via. Christoffer Jet è in ordine e sta crescendo di corsa in corsa. Captor delle Selve non finisce mai di stupire ed ha un numero uno invitante. Camelot Col sta scalando le categorie ma qui dovrà agire da una scomoda seconda fila. Cuba del Duomo ha qualità.

3 Cardoso Dr 5 Christoffer Jet 10 Camelot Col 1 Captor delle Selve 7 Cuba del Duomo

Nona Corsa Premio Cokstile

Prima della finale una prova per tre anni alle prese con qualche problema. Deledda si fa preferire per l’ultima prestazione, per il numero e la qualità. Drake Gar se non sbaglia è un cavallo che non va piano. Deyoz è la scelta di Bellei ed ha lo steccato. Damaris Grif avrebbe gamba ma va verificata nella sgambatura. Dubai Jet e Dafne Ors sono in corsa.

4 Deledda 8 Drake Gar 1 Deyoz 5 Damaris Grif 3 Dubai Jet 6 Dafne Ors

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it