Da Cagli a Borgo Pace: penultimo appuntamento con i Week-end Gastronomici d’Autunno

PESARO – Ultimo appuntamento di novembre e penultimo dei Week-End Gastronomici d’Autunno, che si chiuderanno il 3 dicembre, organizzati da Confcommercio Marche Nord, giunti alla 39esima edizione. L’occasione per visitare tante località dell’entroterra e gustare prelibatezze enogastronomiche.

I Week-End Gastronomici sono l’iniziativa più longeva tra quelle di promozione e valorizzazione enogastronomica e della ristorazione nella regione Marche. A questa edizione partecipano ben 43 ristoranti di 30 località interessate. ‘Itinerari nell’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino e nel Montefeltro’, il sottotitolo: i Week-End Gastronomici rappresentano un’occasione preziosa per visitare l’entroterra, a partire dai comuni dell’Itinerario della Bellezza.

Sabato 26 e domenica 27 novembre si potrà scegliere tra 4 ristoranti che proporranno menù di qualità a prezzi promozionali: Savioli (Sassofeltrio), Cavaliere (Montecalvo in Foglia), Le Fontane (Cagli), Locanda del Tedesco (Borgo Pace).

Sabato 26 novembre

SAVIOLI Sassofeltrio via A. Battelli, 13 tel. 0541.974715 340.9177478 catiasavioli@icloud.com

Menù: Roast-beef rucola, grana e balsamico Tagliere di salumi dell’Azienda “Aia Vecchia” Cavolo cappuccio con mele, carote e melagrane Polenta al ragù Passatelli ai funghi misti Cinghiale in umido con prugne Salsicce e spiedini alla brace Patate al forno Erbe cotte Tiramisù Vini: in bottiglia d.o.c. Sangiovese della casa in caraffa

Domenica 27 novembre

CAVALIERE Montecalvo in Foglia – San Giorgio via Provinciale Feltresca, 87 tel. 0722.580312 info@ristorantecavaliere.com

Menù: Prosciutto crudo del Montefeltro Grissini caserecci Crostino al tartufo Torta rustica invernale Passatelli tartufati su fonduta di Casciotta d’Urbino Gnocchi all’anatra Pasticciata alla pesarese Coniglio in porchetta Spinaci salatati in padella Millefoglie ai frutti di bosco Caffè Vini: Cantina Muraro in caraffa selezione di vini marchigiani alla carta

LE FONTANE Cagli Strada Cagli-Pergola, 126/A tel. 0721.790148 info@le-fontane.com

Menù: Carpaccio di marchigiana con verdurine di stagione e tartufo Rustico con funghi e Casciotta d’Urbino Frittata con tartufo Cotechino al tartufo con lenticchie Tacconi di fave con lardo conciato tartufo nero e pecorino del pastore Gnocchi con ragù di caccia Tagliata di pollo con tartufo e castagne Agnello al profumo di timo cotto nel forno a legna Cavolfiore di Fano ripassato in padella Budino di ricotta con amarene Il Morello Vini: Torre d’Acquaviva Calafoglia vino bianco biologico e L’Uccellato vino rosso biologico in bottiglia d.o.c.

LOCANDA DAL TEDESCO Borgo Pace via Ca’ I Savi, 4 strada Nazionale 73 bis tel. 0722.89952 info@locandadaltedesco.com

Menù: Fusetto al tartufo Polentina ai funghi Carpaccio di bresaola Lardo stagionato nostrano Crostini di stagione Gnocchi alla lepre Aghi di pino al tartufo Pancetta arrotolata in porchetta Coniglio in porchetta Contorni di stagione Crespelle alla marmellata Vini: Sangiovese e Bianchello Fiorini in bottiglia d.o.c.

PER PARTECIPARE AI “WEEK END GASTRONOMICI 2022” OCCORRE PRENOTARSI TELEFONICAMENTE, DIRETTAMENTE AI RISTORANTI PRESCELTI, INDICANDO IL NUMERO DEI PRESENTI. IL SUCCESSO RISCOSSO DALL’INIZIATIVA HA EVIDENZIATO LA NECESSITÀ DI UNA TEMPESTIVA PRENOTAZIONE.

Maggiori informazioni nel libretto guida: https://www.confcommerciomarchenord.it/

