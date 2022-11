Controlli intensificati dai Carabinieri anche nel centro di Fabriano

FABRIANO – Potenziati i controlli, anche con personale in borghese, nel centro storico con particolare attenzione alla zona della Cattedrale di Fabriano.

I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato un servizio straordinario con più pattuglie per prevenire reati predatori ed evitare spiacevoli episodi come quelli segnalati recentemente che hanno visto offendere anche la sensibilità dei credenti con bestemmie scritte da ignoti lungo il Loggiato San Giovanni Battista.

Nel corso del controllo straordinario, dei giorni scorsi, proprio in quest’area è stato sorpreso, dai militari in borghese, un trentenne, nato a Roma e residente fuori provincia, che passeggiava, nelle ore serali. E’ stato perquisito: rinvenuti 1,8 grammi di hashish. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Sempre nel corso dei controlli in centro sono stati denunciati tre automobilisti per guida in stato di ebbrezza. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno controllato i mezzi in circolazione nelle ore serali e notturne del fine settimana. Un 40enne di Fabriano, non lontano dall’ospedale, ha registrato un tasso alcolemico oltre 1,2 grammi su litro; un 30enne di Fabriano, nei pressi del parco comunale, ha raggiunto un valore oltre 1,7 g/l; una 20enne residente fuori provincia, invece, è stata fermata in via Casoli e l’alcol test ha fornito un concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,4 g/l.

Tutti e tre gli automobilisti, oltre la denuncia per guida in stato di ebbrezza, sono stati segnalati alla Prefettura. Per loro anche il ritiro della patente e l’auto è stata affidata al proprietario.

In merito all’aggressione subita dal capotreno del regionale Foligno-Ancona di sabato pomeriggio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Fabriano e della stazione di Genga per identificare la persona che ha aggredito il pubblico ufficiale mentre svolgeva il suo lavoro.

