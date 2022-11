A Mondolfo annunciata la 28^ edizione di Presepepaese

MONDOLFO – Compie 28 anni Presepepaese a Mondolfo e, per l’edizione Natale 2022 riprende – dopo la pausa della pandemia – il più grande presepio vivente della riviera adriatica. La scelta degli organizzatori, guidati dalla Parrocchia di Santa Giustina, conferma infatti le due date canoniche del 26 dicembre – Santo Stefano e del 6 gennaio, l’Epifania, fissando una terza serata – cioè domenica 8 gennaio – solo in caso di maltempo; confermata anche la caratteristica di far sì che il castello martiniano di Mondolfo, l’abitato antico racchiuso dalla duplice cortina muraria quattrocentesca, diventi la grande ambientazione per la Sacra Rappresentazione, sempre ad ingresso gratuito.

Un percorso rivoluzionato per Presepepaese 2022 che vuole soffermarsi su alcune vie e luoghi della città fortificata, invitando ad ammirare il castello nella zona posta fra la prima e la seconda cerchia muraria, nel tratto della strada in falsopiano nella progettualità di Francesco di Giorgio Martini.

La fortezza adriatica sarà dunque esplorata in una nuova direzione, presentando alcuni degli spazi più suggestivi, carichi di arte di storia, dove saranno ambientati antichi mestieri, e luoghi della secolare tradizione contadina ed artigiana di Mondolfo e non solo, uno dei Borghi più Belli d’Italia, caratterizzati dalla inconfondibile clima del Natale.

Confermato l’ingresso gratuito, per Presepepaese che a Mondolfo – da sempre “Città del presepe” – vuole evidenziare il Messaggio della Natività al centro della scena del Natale. I volontari sono dunque già all’opera e, con la collaborazione di Enti ed Istituzioni e l’ausilio del Comune, accoglieranno migliaia di visitatori lunedì 26 dicembre e venerdì 6 gennaio dalle ore 17,30 alle ore 19 (si recupera domenica 8 gennaio solo in caso di maltempo in una delle due date precedenti). Info per Presepepaese: www.parrocchiamondolfo.it; tel. 0721.957257.

