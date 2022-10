We Love Fondazione Salesi, quando la solidarietà rende Vip

Grande successo per le colorate t-shirt che sostengono attività e progetti destinati ai pazienti dell’ospedale anconetano. Sempre più Vip, dal mondo dello sport a quello del cinema, hanno scelto di diventare testimonial

ANCONA – Dalla campionessa mondiale di vela d’altura Claudia Rossi, al campione mondiale di scherma Tommaso Marini, fino all’attrice Denise Tantucci, affermatasi nel piccolo schermo, sono sempre più numerosi i Vip marchigiani che hanno scelto di sostenere la Fondazione Ospedale Salesi onlus, diventando testimonial della campagna We Love Fondazione Salesi.

Le colorate t-shirt, che tanto successo stanno riscuotendo, contribuiscono a sostenere le numerose attività e i progetti che vedono protagonisti i professionisti della Fondazione Salesi, che ogni giorno si dedicano con amore e dedizione ai pazienti dell’ospedale materno infantile di Ancona e alle loro famiglie.

Musico terapia, clown terapia, gioco terapia, pet therapy, robot terapia, sono solo alcune delle attività che ruotano attorno al benessere dei pazienti pediatrici, alleviando ansi e regalando moment di benessere, dall’accoglienza in ospedale, passando per tutte le fasi della degenza, accompagnando in alcuni casi i pazienti fino all’ingresso della sala operatoria.

Una grande famiglia, quella della Fondazione Salesi, che continua a crescere e a mettere in campo sempre nuovi progetti e nuove ambiziose iniziative, non da ultimo un nuovo approccio al paziente che si spinge anche oltre le pareti dell’ambiente ospedaliero. Uno degli ultimi avviati in ordine di tempo è lo Yoga per i bambini e gli adolescenti con fibrosi cistica.

Ma in ‘cantiere’ c’è anche molto altro: dalla pet therapy a domicilio per garantire la continuità assistenziale pediatrica degli oncologici, ad un progetto di screening per l’individuazione precoce dei ritardi nello sviluppo comunicativo – linguistico. Tanti progetti che si costruiscono grazie al sostegno di sponsor e alla solidarietà delle persone che hanno scelto di ‘regalare’ momenti di benessere ai pazienti pediatrici.

«La presenza di testimonial dalle qualità professionali e personali così elevate, che scelgono di associare la propria immagine a quella della Fondazione, non è casuale – dice il Presidente della Fondazione Ospedale Salesi onlus, Antonello Maraldo -, deriva dalla credibilità costruita grazie alla dimensione professionale dei nostri operatori, dagli anni di attività, i cui benefici sono oggettivi, e dalla puntuale rendicontazione dei progetti. Il grande amore che la città di Ancona, la provincia di Ancona e le Marche tutte, testimoniano con generosità, rafforza ogni giorno le nostre attività».

«Sono molto felice di quanto i nostri testimonial stanno facendo per i bambini del Salesi – aggiunge il Direttore della Fondazione Ospedale Salesi onlus, professoressa Laura Mazzanti -, ogni singolo sorriso è un premio per ciascuno e per tutti i componenti di questo team».

