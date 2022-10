Sospese a Fabriano per irregolarità due attività commerciali, ma una riapre subito

FABRIANO – I carabinieri hanno provveduto alla sospensione di due attività commerciali di Fabriano per questioni amministrative. E’ l’esito del controllo congiunto, che si è tenuto, nei giorni scorsi, in città, con il Nucleo carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Ancona insieme ai militari in divisa e in borghese della Compagnia di Fabriano.

In primo piano il rispetto delle normative sul lavoro. Sono state elevate sanzioni amministrative per 12mila euro. I due titolari sono stati segnalati all’autorità competente per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Uno dei due ha già riaperto in quanto le mancanze evidenziate dai carabinieri sono state subito sanate.

Sono state due le attività commerciali, sulle decine controllate, che non sono risultate in regola dal punto di vista amministrativo. Sono negozi di commercio al dettaglio di abbigliamento e altri prodotti non alimentari.

Per entrambe le ditte si è proceduto ad adottare il provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 81/08 poiché non risultava elaborato il “Documento valutazione rischi” come da normativa.

In un caso, appena il Documento è stato prodotto, l’attività ha potuto riaprire. Nel dettaglio, dal controllo, è emersa anche la mancanza della nomina del medico competente. Riscontrata anche un’altra irregolarità: l’installazione di impianti o le apparecchiature di controllo, richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, con la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, ma senza l’autorizzazione dei dipendenti.

Per queste violazioni sono state elevate sanzioni amministrative, alle due attività, per complessivi 12mila euro.

