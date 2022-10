Nella ruzzola Marche ancora una volta vincenti

di GIANCARLO ROSSI

NOCERA UMBRA – La lunga stagione agonistica 2021/2022 della F.I.G. e S.T. si è chiusa domenica scorsa a Nocera Umbra, col XX campionato Italiano di rulletto, singolo.

Circa 90 atleti, oltre alle preziosissime giurie, provenienti da Marche, Umbria, Toscana, Calabria ed Emilia Romagna, già dalle prime luci dell’alba hanno svegliato con i loro chiacchiericci, gli abitanti della borgata di Isola, a due passi dalla bellissima Nocera Umbra, un’oasi di tranquillità nel cuore dell’Italia, dove per fortuna non si conosce inflazione, dove con soli 2 euro si può gustare una maxi focaccia ripiena dello sfizioso prosciutto locale.

Gli organizzatori Mauro Sabatini e Alessio Passeri, che in questa stagione hanno fatto gli straordinari, organizzando ben 4 manifestazioni, danno il via alla gara alla quale partecipano i migliori atleti provenienti dalle qualificazioni delle varie zone.

Terminate le 2 batterie, i migliori 10 atleti di serie A e B, disputano la finale sullo stesso percorso.

Nella serie regina, dopo appena 4 lanci il plurititolato Mauri Sabatini da Nocera, sembra aver preso un vantaggio determinante essendo l’unico ad arrivare ad una curva con un tiro in meno. Manca per ben due volte la possibilità di fare sua la gara anticipatamente poi si arriva all’ultimo lancio con 3 giocatori (Luca Massi, Davide Ceccacci e Paolo Gambini) che sono più indietro solo di qualche decina di metri ma che devono lanciare prima di un dosso che aumenta notevolmente la difficoltà. Ma mentre Massi e Ceccacci effettuano il decimo lancio normale, Paolo Gambini riesce a far compiere al rulletto ben 2 curve, operazione che ha dello straordinario.

Ma per il campione umbro Mauro Sabatini, non dovrebbe essere impossibile superare l’atleta cingolano. Effettua il suo ultimo lancio, lasciando tutti con il fiato sospeso. Purtroppo per lui, anche se solo per una decina di metri, l’attrezzo rimane indietro di Paolo Gambini che diventa il nuovo campione italiano.

In serie B, la prestazione del settantaduenne Doriano Properzi ha dello straordinario. Lui con soli 8 lanci vince la a gara, in quanto arriva a percorrere la stessa strada che i campioni di serie A hanno fatto con 9. Ma intervistato a fine gara, scopriamo che quello vinto domenica è il suo 31″ titolo italiano vinto nelle varie specialità ruzzola, rulletto e formaggio, ma quello che stupisce di più è che lo scorso anno ha subito 2 lointerventi chirurgici alle ginocchia con 2 protesi, evidentemente applicate molti bene.

Per il campione di A Paolo Gambini, quello vinto domenica è “solamente” l’ottavo titolo vinto, però ci tiene a precisare che è il primo vinto come singolo. Lui risiede a Cingoli ma fa parte della sezione di Ancona, mentre Doriano Properzi di Porto San Giorgio ma è tesserato con Fermo. Il 2022 per il rulletto, parla quindi marchigiano.

Pranzo conviviale e relative premiazioni con inno nazionale finale presso la Pro Loco (ottimo cibo) di Isola di Nocera Umbra.

Alle premiazioni presenti: l’Assessore ai Lavori Pubblici di Nocera Giuseppe Cioli, Il Presidente Regionale Figest Giuseppe Merli, il Presidente nazionale di specialità Adriano Spadoni, il Presidente Vicario Figest, Adriano Vitellozzi, oltre naturalmente i due organizzatori Mauro Sabatini e Alessio Passeri che è anche Presidente Provinciale Figest.

Classifica Finali:

Cat. A: 1) Paolo Gambini (An), 2) Mauro Sabatini (Pg), 3) Davide Ceccacci (An), 4) Luca Massi (An) 5) Oriano Orsini (Mc), 6) Andrea Morocchi (An), 7) Vasco Guidi (Pg), 8) Flaviano Costantini (Mc), 9) Alessio Mariotti (Pg),10), Roberto Mercanti An); Cat B: 1) Doriano Properzi (FM), 2) Emilio Picca (Cs), 3) Fernando Mazzoni (An), 4) Terenzio Nocelli (Mc), 5) Silvano Rossi (Ar) 6) Angelo Gabrielli (Pg) 7) Alberto Mogiatti (An), 8) Luca Perrelli (Cs), 9) Giulio Iattoni (Mo), 10) Giuseppe Gambini (An)

Nella foto: da sinistra: Adriano Spadoni, Paolo Gambini, Doriano Properzi, Giuseppe Merli, Mauro Sabatini e Giuseppe Cioli

