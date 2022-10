Consegnato a Josè Carreras il prestigioso Premio Gigli d’Oro alla Carriera

RECANATI – Più di cento persone hanno partecipato ieri sera alla cerimonia di consegna a Josè Carreras del prestigioso Premio Gigli d’Oro alla Carriera, organizzata dall’Associazione Controvento e dall’Associazione Beniamino Gigli: una piccola folla che ha accolto il grande tenore catalano con grande affetto ed entusiasmo.

Al suo arrivo a Villa Koch a Recanati Josè Carreras è stato accolto da Laura Borgognoni, presidente di Controvento e Pierluca Trucchia, presidente della Associazione Beniamino Gigli e da Fabrizio Monaldi, proprietario della splendida struttura che il grande artista ha avuto la possibilità di visitare in forma privata.

Il tenore, accompagnato dall’inseparabile amico e pianista Lorenzo Bavaj è poi sceso nella Limonaia di Villa Koch dove è stato servito l’aperitivo tutto rigorosamente a base di prodotti e vini marchigiani offerto da Food Brand Marche e sapientemente serviti dai sommelier Otello Renzi e Mara Stramucci.

Dopo aver stretto decine di mani e fatto moltissime foto, il maestro Carreras è entrato nella Sala del Granaio presentato dalla calda voce di Luca Violini e la serata ha avuto inizio con tanti momenti intensi ed emozionanti, tutti accompagnati dalle portate del menu firmato dallo chef Marco Biagiola di Villa Bianca.

Ad attendere il tenore in sala c’erano tutti i rappresentanti delle istituzioni: il neo eletto senatore Elena Leonardi, il capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio Regionale delle Marche Luca Marconi delegato dal presidente Dino Latini, il consigliere regionale Carlo Ciccioli, Il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, il sindaco di Recanati Antonio Bravi e l’assessore alla cultura Rita Soccio.

Tra i partecipanti c’erano il presidente dell’Ambalt Sergio Santomo, i nipoti di Beniamino Gigli, sia della parte recanatese che di quella romana, i rappresentanti delle aziende che hanno sostenuto la manifestazione Clinicalab, Lympho, IGuzzini e gli artigiani orafi de Il Crogiolo.

Grande gioia per gli organizzatori per la partecipazione il grande soprano Valeria Esposito, già premiata in passato con il GIGLI d’ORO dall’allora indimenticabile presidente Luigi Vincenzoni. Ospite gradito della serata è stato anche il tenore ucraino Vasyl Solodkyy, a cui è stato assegnato alcune settimane fa, il Premio speciale in memoria di Lucio Borgognoni destinato al più giovane tenore finalista al prestigioso Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi di San Marino. Lucio Borgognoni, lo ricordiamo, è stato il fondatore di Controvento APS, una delle associazioni promotrici dell’evento.

Ospite gradito della serata è stato anche il tenore ucraino Vasyl Solodkyy, a cui è stato assegnato alcune settimane fa, il Premio speciale in memoria di Lucio Borgognoni destinato al più giovane tenore finalista al prestigioso Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi di San Marino. Lucio Borgognoni, lo ricordiamo, è stato il fondatore di Controvento APS, una delle associazioni promotrici dell’evento.

Durante la serata si sono esibiti il soprano russo Anastasia Petrova e il tenore georgiano Ansor Pilia, allievi della Master Class di canto che il Maestro Carreras ha tenuto la scorsa settimana al Conservatorio Rossini di Pesaro.

Durante la cerimonia di premiazione, dopo i saluti delle autorità, Pierluca Trucchia, Presidente dell’Associazione Beniamino Gigli, consegnato al maestro Carreras il Premio Gigli d’Oro 2022 alla carriera: una medaglia d’oro realizzata e donata dagli artigiani orafi de Il Crogiolo di Recanati montata su una pergamena scritta dall’amanuense Malleus. La motivazione sulla pergamena era la seguente: In segno di stima conferiamo il Premio Gigli d’Oro alla Carriera 2022 a Josè Carreras per la sua grande voce e per il suo grande cuore. Una motivazione piena di significato che vuole sottolineare non solo le grandi qualità vocali di Carreras, ma quelle della sua grande generosità che lo avvicina ancora di più a quella del grande Beniamino.

Al tenore sono stati anche consegnati il volume Beniamino Gigli una voce nel mondo un’anima sul territorio impreziosito dall’annullo filatelico speciale di Poste Italiane posto sul francobollo di Beniamino Gigli emesso nel 2007 del valore di 0,60 €, il volume scritto dai bambini della scuola di San Vito “Beniamino Gigli: grande voce grande cuore”, due copie dei lieder scritti dal Maestro Matteo Simonetti su poesia di Leopardi e Hoelderlin em quadro realizzato da Grazia De Angelis a nome dell’Ambalt.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it