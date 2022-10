Al via a Tvrs una nuova stagione televisiva ricca di tante novità

RECANATI – Settembre ma soprattutto ottobre sono i mesi importanti per i palinsesti televisivi vista la partenza del calendario che inaugura la nuova stagione televisiva. Già decollati i programmi dedicati al Calcio con le messe in onda delle dirette pomeridiane domenicali relative all’Eccellenza Marche e la storica trasmissione “Le Marche nel pallone” sempre condotta da Andrea Verdolini. Tanti gli appuntamenti per gli amanti del calcio con trasmissioni dedicate all’Ascoli, Fermana, Ancona oltre agli approfondimenti sulla promozione e sull’eccellenza.

Per quanto riguarda l’intrattenimento ritorna l’appuntamento fisso con “Benvenuti in Tv,….” Condotto da Romina Verdinelli che dopo il successo estivo itinerante, con la presenza degli inviati Marco Zingaretti, Manuela Cermignani, Lino Balestra, Camilla Cataldo e la stessa Romina, sarà in diretta ogni giorno alle ore 12,45 con tanti argomenti ed ospiti per poi cedere la linea al Tg Regionale.

Subito dopo alle 14,15 sarà la volta del nuovo format giornaliero “Like Music Marche” condotto da Marco Zingaretti che vedrà la messa in onda di video musicali di artisti marchigiani con cantanti solisti, band, gruppi e la presenza ogni giorno di un ospite vip regionali e nazionali in collegamento.

Altra novità alle ore 17,10 con “Nonno racconta…” condotto da Giancarlo Trapanese che allieterà i pomeriggi con i racconti di fiabe e favole.

Confermato il talk de “La stanza del Sindaco” con Manolita Scocco, il programma dedicato al benessere “Alla ricerca della bellezza” con Manuela Cermignani, “Canale Salute” con Adriana Chiodi, “Detto fra noi” con Giovanni Filosa e prossimamente lo start up di altre trasmissioni con altre ricche ed importanti novità. Sempre super attive ed attenti alle informazioni le redazioni giornalistiche di Recanati, Ascoli Piceno e Fano con i loro servizi, rotocalchi e la costante informazione giornaliera sui fatti regionali.

Tvrs realtà che dal 1979 ha tenuto incollati allo schermo intere generazioni di marchigiani dopo 43 anni è pronta a rinnovarsi per soddisfare le richieste di un pubblico sempre più aggiornato ed esigente.

