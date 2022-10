Affreschi nelle Marche dal ‘300 al ‘500, venerdì a Jesi il professor Rodolfo Bersaglia presenta una delle sue indagini

JESI – La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, il cui impegno nel settore della Cultura è ormai noto e consolidato, ospita nelle sale della propria sede, lo storico Palazzo Bisaccioni, il professore Rodolfo Bersaglia per la presentazione di una delle sue innumerevoli indagini intorno all’arte nelle e delle Marche, indagine che ha dato corpo alla realizzazione del volume Affreschi nelle Marche dal ‘300 al ‘500.

Una ricerca complessa e singolare, che vede lo Storico dell’Arte anconetano impegnato per molti anni in un peregrinare incessante, attento e appassionato lungo tutto il territorio della regione, in un meticoloso soffermarsi in ognuna delle cinque province segnate dalla pluralità stilistica del genius loci, alla riscoperta dell’ingente parte del patrimonio marchigiano mutilato, disperso, occultato o non degnamente valorizzato. L’affresco, il genere pittorico fulcro dell’indagine, viene indagato alla luce dei suoi aspetti storici, iconografici e stilistici ed elevato a luogo privilegiato per l’incontro tra scuole e maestranze marchigiane e italiche, nell’ottica sempre vigile di esaltare la cifra stilistica locale, generatrice di meraviglie talvolta inattese.

Attraverso una video presentazione il pubblico avrà la possibilità di ripercorrere le tappe fondamentali del percorso vissuto in prima persona da Rodolfo Bersaglia che, moderato dalla Critica dell’Arte Federica Lazzarini, renderà la platea partecipe delle motivazioni che hanno sospinto il monumentale progetto editoriale.

Rodolfo Bersaglia

Affreschi nelle Marche dal ‘300 al ‘500

Edizioni Affinità Elettive e sostegno pastificio Luciana Mosconi

Venerdì 7 ottobre 2022, ore 17.00

Jesi, Palazzo Bisaccioni, Piazza Colocci 4

Presentazione a cura di Federica Lazzarini

Ingresso libero

————————–

RODOLFO BERSAGLIA

È stato professore a contratto presso il dipartimento di Urbanistica (SIMAU) dell’Università Politecnica delle Marche e insegnante di Metodologia della Progettazione e Storia delle Arti Applicate presso l’Accademia di Belle Arti (Poliarte), ove ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento di Belle Arti

Docente di Storia dell’Arte Istituto Savoia-Benincasa

Formazione

Laura di Accademia di Belle Arti (a numero chiuso e ammissione per esame)

Laurea in Storia e Conservazione dei Beni Culturali – Università degli studi di

Macerata (Advisor: Prof Eleonora Bairati)

Tesi di Laurea in Museologia – La Pinacoteca Francesco Podesti di Ancona

Diploma della Scuola Superiore di Giornalismo di Urbino

Dottorato di Ricerca “La Città Adriatica” Università Politecnica delle Marche

Dottorato di Ricerca “Analisi culturale e artistica del territorio” Università Politecnica delle Marche

Pubblicazioni

ART PLAN FOR A COOPERATION BETWEEN EUROPE AND JAPAN, Tesi su Ipotesi di cooperazione artistica e scambio dei repertori tra Giappone e Europa, pubblicata dal Ministero degli Esteri del Giappone, 1983

ADRIATIC ART, ARCHITECTURE AND CITIES, Paper Forum Città dell’Adriatico-Ionio, Capodistria, 2004 “La città adriatica”, Convegno Uniadrion – Bologna 2005

RALPH ERSKINE: LUNGIMIRANZA AL REMOTO – Quaderni di architettura – DARDUS – 2007

LA ROCCA FANTASMA DI GIL DE ALBORNOZ IN ANCONA, quaderni DARDUS (Univpm) – Errebi 2008

“MetAdriatico”, casa editrice Affinità Elettive – Patronato Centro Alti Studi Europei, IAI Iniziativa Adriatico Ionica, Uniadrion, 2007 – ISBN 978-88-7326-150-6

ANCONA, CITTÀ ADRIATICA, casa editrice Affinità Elettive – Università Politecnica delle Marche, 2010 – Patronato Centro Alti Studi Europei, IAI Iniziativa Adriatico Ionica, Uniadrion

LA SCUOLA DI ANCONA E IL RINASCIMENTO ADRIATICO, Edizioni Tecnostampa – 2011 – Patronato Centro Alti Studi Europei, IAI Iniziativa Adriatico Ionica, Uniadrion – ISBN 9-788887-651409

GLI AFFRESCHI DELLA PROVINCIA DI ANCONA, 2015 – Sistema Museale della Provincia di Ancona – Cattedrale Libri – ISBN 978-88-6716-058-7

WATERFRONT DORICO – Cattedrale Libri, 2012 ISBN 978-88-6716-059-4

FORTITUDO ANCONAE – Cattedrale libri, 2011 – Patronato Centro Alti Studi Europei, IAI Iniziativa Adriatico Ionica, Uniadrion

I MISTERI DELL’ARTE, Santelli Editore, 2019

STORIA DEI CONCETTI DELL’ARTE (testo di storia dell’arte in adozione presso l’Istituto Savoia-Benincasa in 7 volumi) – Cattedrale Libri, 2013

AFFRESCHI NELLE MARCHE DAL ‘300 AL ‘500, Affinità Elettive, Università di Urbino, 2020, ISBN 978-88-7326-555-9. Il libro in formato epub è stato offerto agli operatori turistici e culturali della Regione.

INSEGNARE LA CITTÀ, libro cartaceo ed epub utilizzabile dagli alunni su pc, tablet o smarthphone – PROGETTO PILOTA PRIMO IN ITALIA – LEZIONI DI FORMAZIONE AGLI INSEGNANTI DEL COMUNE DI ANCONA

ANCONA GLORY – 2400 Anni di Storia – 2013

Ha collaborato alla realizzazione dei grandi volumi del Dipartimento di Urbanistica dell’Univpm “MARCHE, Il battito della mia terra” 2013 – capitolo relativo agli affreschi – Arti Grafiche Picene 2013

“Il respiro d’Italia” 2015 Gangemi – capitolo relativo agli affreschi – presentato a Milano Expo 2015

LE RONDINI AD ESEMPIO – Transeuropa editore, 2021

Curriculum di attività professionali afferenti al campo delle Belle Arti, dell’Educazione alla Visione, del Disegno e Progetto, della Storia dell’Arte

Ha progettato la mostra “PREZIOSI REPERTI ROMANICO-GOTICI DELLA PROVINCIA DI ANCONA Anomala, popolaresca, esistenzialista”

Ha tenuto seminari presso l’Università Politecnica delle Marche sulla Storia dell’Architettura di Ancona e presso la Pinacoteca Civica Francesco Podesti di Ancona un ciclo di conferenze col patronato dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ancona sul repertorio pittorico della Provincia di Ancona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it